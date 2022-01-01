Polygon Ecosystem (POL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Polygon Ecosystem (POL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Polygon Ecosystem (POL) מידע POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token. אתר רשמי: https://polygon.technology/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x455e53CBB86018Ac2B8092FdCd39d8444aFFC3F6 קנה POLעכשיו!

Polygon Ecosystem (POL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Polygon Ecosystem (POL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.53B $ 2.53B $ 2.53B ההיצע הכולל: $ 10.49B $ 10.49B $ 10.49B אספקה במחזור: $ 10.49B $ 10.49B $ 10.49B FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.53B $ 2.53B $ 2.53B שיא כל הזמנים: $ 1.2911 $ 1.2911 $ 1.2911 שפל כל הזמנים: $ 0.15331252511554322 $ 0.15331252511554322 $ 0.15331252511554322 מחיר נוכחי: $ 0.2408 $ 0.2408 $ 0.2408 למידע נוסף על Polygon Ecosystem (POL) מחיר

Polygon Ecosystem (POL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Polygon Ecosystem (POL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של POL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות POLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את POLטוקניומיקה, חקרו אתPOLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות POL מעוניין להוסיף את Polygon Ecosystem (POL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת POL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות POL ב-MEXC עכשיו!

Polygon Ecosystem (POL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של POLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה POL עכשיו את היסטוריית המחירים!

POL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן POL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו POL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה POLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

