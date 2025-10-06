PINGPONG מחיר היום

מחיר PINGPONG (PINGPONG) בזמן אמת היום הוא $ 0.0408, עם שינוי של 2.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PINGPONG ל USD הוא $ 0.0408 לכל PINGPONG.

PINGPONG כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- PINGPONG. ב‑24 השעות האחרונות, PINGPONG סחר בין $ 0.03668 (נמוך) ל $ 0.04608 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, PINGPONG נע ב -1.14% בשעה האחרונה ו -8.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 71.52K.

PINGPONG (PINGPONG) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 71.52K$ 71.52K $ 71.52K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.80M$ 40.80M $ 40.80M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של PINGPONG הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 71.52K. ההיצע במחזור של PINGPONG הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.80M.