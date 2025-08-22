מה זהAnimecoin (ANIME)

Animecoin transforms the global anime industry into a community-owned creative network. As the Culture Coin of the anime industry, Animecoin powers a digital economy where one billion global fans can shape and own the future of anime. Since Azuki's launch in January 2022 as the premier Web3 anime brand, a global community has formed to build towards an open anime universe. Now, Animecoin expands this vision with a powerful mission: empowering one billion global fans to shape and own the future of anime culture.

Animecoin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Animecoinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



Animecoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Animecoin (ANIME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Animecoin (ANIME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Animecoin.

בדוק את Animecoin תחזית המחיר עכשיו‏!

Animecoin (ANIME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Animecoin (ANIME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ANIME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Animecoin (ANIME)

מחפש איך לקנותAnimecoin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Animecoinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ANIME למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Animecoin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Animecoin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Animecoin כמה שווה Animecoin (ANIME) היום? החי ANIMEהמחיר ב USD הוא 0.01624 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי ANIME ל USD? $ 0.01624 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של ANIME ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Animecoin? שווי השוק של ANIME הוא $ 89.95M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של ANIME? ההיצע במחזור של ANIME הוא 5.54B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ANIME? ‏‏ANIME השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1860638973479942 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ANIME? ANIME ‏‏רשם מחירATL של 0.01230881396082252 USD . מהו נפח המסחר של ANIME? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ANIME הוא $ 2.05M USD . האם ANIME יעלה השנה? ANIME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ANIME תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

