peaq network סֵמֶל

peaq network מְחִיר(PEAQ)

1 PEAQ ל USDמחיר חי:

$0.07022
$0.07022$0.07022
-2.58%1D
USD
peaq network (PEAQ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:18:50 (UTC+8)

peaq network (PEAQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.06669
$ 0.06669$ 0.06669
24 שעות נמוך
$ 0.07807
$ 0.07807$ 0.07807
גבוה 24 שעות

$ 0.06669
$ 0.06669$ 0.06669

$ 0.07807
$ 0.07807$ 0.07807

$ 0.7533827025580973
$ 0.7533827025580973$ 0.7533827025580973

$ 0.05784783537206197
$ 0.05784783537206197$ 0.05784783537206197

+0.01%

-2.58%

+13.05%

+13.05%

peaq network (PEAQ) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.07022. במהלך 24 השעות האחרונות, PEAQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.06669 לבין שיא של $ 0.07807, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEAQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.7533827025580973, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.05784783537206197.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEAQ השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -2.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

peaq network (PEAQ) מידע שוק

No.438

$ 77.66M
$ 77.66M$ 77.66M

$ 376.59K
$ 376.59K$ 376.59K

$ 302.73M
$ 302.73M$ 302.73M

1.11B
1.11B 1.11B

4,311,104,813.827229
4,311,104,813.827229 4,311,104,813.827229

PEAQEVM

שווי השוק הנוכחי של peaq network הוא $ 77.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 376.59K. ההיצע במחזור של PEAQ הוא 1.11B, עם היצע כולל של 4311104813.827229. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 302.73M.

peaq network (PEAQ) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של peaq networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0018597-2.58%
30 ימים$ -0.0066-8.60%
60 ימים$ -0.0044-5.90%
90 ימים$ -0.05391-43.44%
peaq network שינוי מחיר היום

היום,PEAQ רשם שינוי של $ -0.0018597 (-2.58%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

peaq network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0066 (-8.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

peaq network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PEAQ ראה שינוי של $ -0.0044 (-5.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

peaq network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.05391 (-43.44%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של peaq network (PEAQ)?

בדוק את peaq network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהpeaq network (PEAQ)

peaq is leading a global infrastructure revolution, empowering people to own and earn from the physical infrastructure they use, such as mobility, energy, and connectivity. peaq is a layer-1 blockchain designed to be the go-to backbone for the Machine Economy, now known as DePIN. It is home to more than 50 applications in 21 industries and to the 2,000,000+ devices, vehicles, machines, and robots (Machine RWAs) that run on them. peaq serves as permissionless, borderless digital infrastructure for increasingly intelligent machines to serve all of humanity – the 100%, not just the 1% – democratizing abundance in the Age of AI and job automation.

peaq network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול peaq networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPEAQ את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים peaq networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךpeaq network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

peaq networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה peaq network (PEAQ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות peaq network (PEAQ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור peaq network.

בדוק את peaq network תחזית המחיר עכשיו‏!

peaq network (PEAQ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של peaq network (PEAQ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEAQ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות peaq network (PEAQ)

מחפש איך לקנותpeaq network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש peaq networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

peaq network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של peaq network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרpeaq network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על peaq network

כמה שווה peaq network (PEAQ) היום?
החי PEAQהמחיר ב USD הוא 0.07022 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PEAQ ל USD?
המחיר הנוכחי של PEAQ ל USD הוא $ 0.07022. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של peaq network?
שווי השוק של PEAQ הוא $ 77.66M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PEAQ?
ההיצע במחזור של PEAQ הוא 1.11B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PEAQ?
‏‏PEAQ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.7533827025580973 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PEAQ?
PEAQ ‏‏רשם מחירATL של 0.05784783537206197 USD.
מהו נפח המסחר של PEAQ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PEAQ הוא $ 376.59K USD.
האם PEAQ יעלה השנה?
PEAQ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PEAQ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:18:50 (UTC+8)

peaq network (PEAQ) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

