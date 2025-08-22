peaq network (PEAQ) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.07022. במהלך 24 השעות האחרונות, PEAQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.06669 לבין שיא של $ 0.07807, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEAQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.7533827025580973, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.05784783537206197.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEAQ השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -2.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
peaq network (PEAQ) מידע שוק
No.438
$ 77.66M
$ 77.66M$ 77.66M
$ 376.59K
$ 376.59K$ 376.59K
$ 302.73M
$ 302.73M$ 302.73M
1.11B
1.11B 1.11B
4,311,104,813.827229
4,311,104,813.827229 4,311,104,813.827229
PEAQEVM
שווי השוק הנוכחי של peaq network הוא $ 77.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 376.59K. ההיצע במחזור של PEAQ הוא 1.11B, עם היצע כולל של 4311104813.827229. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 302.73M.
peaq network (PEAQ) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של peaq networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0018597
-2.58%
30 ימים
$ -0.0066
-8.60%
60 ימים
$ -0.0044
-5.90%
90 ימים
$ -0.05391
-43.44%
peaq network שינוי מחיר היום
היום,PEAQ רשם שינוי של $ -0.0018597 (-2.58%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
peaq network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0066 (-8.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
peaq network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PEAQ ראה שינוי של $ -0.0044 (-5.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
peaq network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.05391 (-43.44%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של peaq network (PEAQ)?
peaq is leading a global infrastructure revolution, empowering people to own and earn from the physical infrastructure they use, such as mobility, energy, and connectivity. peaq is a layer-1 blockchain designed to be the go-to backbone for the Machine Economy, now known as DePIN. It is home to more than 50 applications in 21 industries and to the 2,000,000+ devices, vehicles, machines, and robots (Machine RWAs) that run on them. peaq serves as permissionless, borderless digital infrastructure for increasingly intelligent machines to serve all of humanity – the 100%, not just the 1% – democratizing abundance in the Age of AI and job automation.
peaq network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול peaq networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקPEAQ את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים peaq networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךpeaq network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
peaq networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה peaq network (PEAQ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות peaq network (PEAQ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור peaq network.
הבנת הטוקנומיקה של peaq network (PEAQ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEAQ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות peaq network (PEAQ)
מחפש איך לקנותpeaq network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש peaq networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.