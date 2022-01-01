Pudgy Penguins (PENGU) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Pudgy Penguins (PENGU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Pudgy Penguins (PENGU) מידע Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs. אתר רשמי: https://www.pudgypenguins.com סייר בלוקים: https://solscan.io/token/2zMMhcVQEXDtdE6vsFS7S7D5oUodfJHE8vd1gnBouauv קנה PENGUעכשיו!

Pudgy Penguins (PENGU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Pudgy Penguins (PENGU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.89B $ 1.89B $ 1.89B ההיצע הכולל: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B אספקה במחזור: $ 62.86B $ 62.86B $ 62.86B FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.67B $ 2.67B $ 2.67B שיא כל הזמנים: $ 0.099 $ 0.099 $ 0.099 שפל כל הזמנים: $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 מחיר נוכחי: $ 0.030009 $ 0.030009 $ 0.030009 למידע נוסף על Pudgy Penguins (PENGU) מחיר

Pudgy Penguins (PENGU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Pudgy Penguins (PENGU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PENGU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PENGUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PENGUטוקניומיקה, חקרו אתPENGUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PENGU מעוניין להוסיף את Pudgy Penguins (PENGU) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PENGU, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PENGU ב-MEXC עכשיו!

Pudgy Penguins (PENGU) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PENGUעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PENGU עכשיו את היסטוריית המחירים!

PENGU חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PENGU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PENGU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PENGUעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

