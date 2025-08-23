עוד על OTK

Octo Gaming סֵמֶל

Octo Gaming מְחִיר(OTK)

Octo Gaming (OTK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:03:03 (UTC+8)

Octo Gaming (OTK) מידע על מחיר (USD)

-18.03%

-18.03%

Octo Gaming (OTK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003771. במהלך 24 השעות האחרונות, OTK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003626 לבין שיא של $ 0.00397, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OTKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.12041089353940107, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000660347704777999.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OTK השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -4.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Octo Gaming (OTK) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Octo Gaming הוא $ 1.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.52K. ההיצע במחזור של OTK הוא 489.53M, עם היצע כולל של 1199955821.96. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.53M.

Octo Gaming (OTK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Octo Gamingהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00017893-4.53%
30 ימים$ -0.001379-26.78%
60 ימים$ -0.000099-2.56%
90 ימים$ -0.002917-43.62%
Octo Gaming שינוי מחיר היום

היום,OTK רשם שינוי של $ -0.00017893 (-4.53%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Octo Gaming שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001379 (-26.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Octo Gaming שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,OTK ראה שינוי של $ -0.000099 (-2.56%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Octo Gaming שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002917 (-43.62%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Octo Gaming (OTK)?

בדוק את Octo Gaming עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOcto Gaming (OTK)

Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

Octo Gaming זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Octo Gamingההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקOTK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Octo Gamingאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOcto Gaming לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Octo Gamingתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Octo Gaming (OTK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Octo Gaming (OTK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Octo Gaming.

בדוק את Octo Gaming תחזית המחיר עכשיו‏!

Octo Gaming (OTK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Octo Gaming (OTK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OTK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Octo Gaming (OTK)

מחפש איך לקנותOcto Gaming? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Octo Gamingב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Octo Gaming מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Octo Gaming, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרOcto Gaming הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Octo Gaming

כמה שווה Octo Gaming (OTK) היום?
החי OTKהמחיר ב USD הוא 0.003771 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OTK ל USD?
המחיר הנוכחי של OTK ל USD הוא $ 0.003771. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Octo Gaming?
שווי השוק של OTK הוא $ 1.85M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OTK?
ההיצע במחזור של OTK הוא 489.53M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OTK?
‏‏OTK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.12041089353940107 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OTK?
OTK ‏‏רשם מחירATL של 0.000660347704777999 USD.
מהו נפח המסחר של OTK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OTK הוא $ 4.52K USD.
האם OTK יעלה השנה?
OTK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OTK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:03:03 (UTC+8)

