Across Protocol סֵמֶל

Across Protocol מְחִיר(ACX)

1 ACX ל USDמחיר חי:

$0.17073
$0.17073$0.17073
-4.81%1D
USD
Across Protocol (ACX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:57:05 (UTC+8)

Across Protocol (ACX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.16897
$ 0.16897$ 0.16897
24 שעות נמוך
$ 0.18909
$ 0.18909$ 0.18909
גבוה 24 שעות

$ 0.16897
$ 0.16897$ 0.16897

$ 0.18909
$ 0.18909$ 0.18909

$ 1.7394538371572816
$ 1.7394538371572816$ 1.7394538371572816

$ 0.03506312954269173
$ 0.03506312954269173$ 0.03506312954269173

+0.52%

-4.81%

+0.20%

+0.20%

Across Protocol (ACX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.17073. במהלך 24 השעות האחרונות, ACX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.16897 לבין שיא של $ 0.18909, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ACXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.7394538371572816, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03506312954269173.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ACX השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -4.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Across Protocol (ACX) מידע שוק

No.353

$ 103.84M
$ 103.84M$ 103.84M

$ 762.73K
$ 762.73K$ 762.73K

$ 170.73M
$ 170.73M$ 170.73M

608.20M
608.20M 608.20M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

60.82%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Across Protocol הוא $ 103.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 762.73K. ההיצע במחזור של ACX הוא 608.20M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 170.73M.

Across Protocol (ACX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Across Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0086271-4.81%
30 ימים$ -0.01199-6.57%
60 ימים$ +0.02148+14.39%
90 ימים$ -0.05808-25.39%
Across Protocol שינוי מחיר היום

היום,ACX רשם שינוי של $ -0.0086271 (-4.81%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Across Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01199 (-6.57%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Across Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ACX ראה שינוי של $ +0.02148 (+14.39%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Across Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.05808 (-25.39%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Across Protocol (ACX)?

בדוק את Across Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAcross Protocol (ACX)

Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

Across Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Across Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקACX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Across Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAcross Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Across Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Across Protocol (ACX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Across Protocol (ACX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Across Protocol.

בדוק את Across Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Across Protocol (ACX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Across Protocol (ACX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ACX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Across Protocol (ACX)

מחפש איך לקנותAcross Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Across Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ACX למטבעות מקומיים

Across Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Across Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAcross Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Across Protocol

כמה שווה Across Protocol (ACX) היום?
החי ACXהמחיר ב USD הוא 0.17073 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ACX ל USD?
המחיר הנוכחי של ACX ל USD הוא $ 0.17073. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Across Protocol?
שווי השוק של ACX הוא $ 103.84M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ACX?
ההיצע במחזור של ACX הוא 608.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ACX?
‏‏ACX השיג מחיר שיא (ATH) של 1.7394538371572816 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ACX?
ACX ‏‏רשם מחירATL של 0.03506312954269173 USD.
מהו נפח המסחר של ACX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ACX הוא $ 762.73K USD.
האם ACX יעלה השנה?
ACX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ACX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:57:05 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

