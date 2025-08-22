Across Protocol (ACX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.17073. במהלך 24 השעות האחרונות, ACX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.16897 לבין שיא של $ 0.18909, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ACXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.7394538371572816, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03506312954269173.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ACX השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -4.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Across Protocol (ACX) מידע שוק
No.353
$ 103.84M
$ 762.73K
$ 170.73M
608.20M
1,000,000,000
1,000,000,000
60.82%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Across Protocol הוא $ 103.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 762.73K. ההיצע במחזור של ACX הוא 608.20M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 170.73M.
Across Protocol (ACX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Across Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0086271
-4.81%
30 ימים
$ -0.01199
-6.57%
60 ימים
$ +0.02148
+14.39%
90 ימים
$ -0.05808
-25.39%
Across Protocol שינוי מחיר היום
היום,ACX רשם שינוי של $ -0.0086271 (-4.81%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Across Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01199 (-6.57%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Across Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ACX ראה שינוי של $ +0.02148 (+14.39%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Across Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.05808 (-25.39%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Across Protocol (ACX)?
Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers.
It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.
Across Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Across Protocol (ACX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Across Protocol (ACX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Across Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של Across Protocol (ACX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ACX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Across Protocol (ACX)
