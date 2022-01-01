Octo Gaming (OTK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Octo Gaming (OTK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Octo Gaming (OTK) מידע Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played. אתר רשמי: https://octo-gaming.com/ מסמך לבן: https://whitepaper.octo-gaming.com/introduction/welcome-octonaut סייר בלוקים: https://solscan.io/token/octo82drBEdm8CSDaEKBymVn86TBtgmPnDdmE64PTqJ קנה OTKעכשיו!

Octo Gaming (OTK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Octo Gaming (OTK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M ההיצע הכולל: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B אספקה במחזור: $ 489.53M $ 489.53M $ 489.53M FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.17M $ 4.17M $ 4.17M שיא כל הזמנים: $ 0.0081 $ 0.0081 $ 0.0081 שפל כל הזמנים: $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 מחיר נוכחי: $ 0.003471 $ 0.003471 $ 0.003471 למידע נוסף על Octo Gaming (OTK) מחיר

Octo Gaming (OTK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Octo Gaming (OTK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OTK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OTKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OTKטוקניומיקה, חקרו אתOTKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Octo Gaming (OTK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OTKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OTK עכשיו את היסטוריית המחירים!

