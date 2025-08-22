עוד על SOLV

Solv Protocol

Solv Protocol מְחִיר(SOLV)

1 SOLV ל USDמחיר חי:

$0.04218
$0.04218$0.04218
-2.13%1D
USD
Solv Protocol (SOLV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:41:31 (UTC+8)

Solv Protocol (SOLV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04157
$ 0.04157$ 0.04157
24 שעות נמוך
$ 0.04359
$ 0.04359$ 0.04359
גבוה 24 שעות

$ 0.04157
$ 0.04157$ 0.04157

$ 0.04359
$ 0.04359$ 0.04359

$ 0.22767063065329501
$ 0.22767063065329501$ 0.22767063065329501

$ 0.021765277438440773
$ 0.021765277438440773$ 0.021765277438440773

+0.38%

-2.13%

-5.58%

-5.58%

Solv Protocol (SOLV) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.04215. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04157 לבין שיא של $ 0.04359, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.22767063065329501, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.021765277438440773.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLV השתנה ב +0.38% במהלך השעה האחרונה, -2.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solv Protocol (SOLV) מידע שוק

No.510

$ 62.49M
$ 62.49M$ 62.49M

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

$ 407.17M
$ 407.17M$ 407.17M

1.48B
1.48B 1.48B

9,660,000,000
9,660,000,000 9,660,000,000

8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000

15.34%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Solv Protocol הוא $ 62.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.17M. ההיצע במחזור של SOLV הוא 1.48B, עם היצע כולל של 8400000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 407.17M.

Solv Protocol (SOLV) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Solv Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000918-2.13%
30 ימים$ +0.00073+1.76%
60 ימים$ -0.00329-7.25%
90 ימים$ -0.00201-4.56%
Solv Protocol שינוי מחיר היום

היום,SOLV רשם שינוי של $ -0.000918 (-2.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Solv Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00073 (+1.76%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Solv Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SOLV ראה שינוי של $ -0.00329 (-7.25%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Solv Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00201 (-4.56%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Solv Protocol (SOLV)?

בדוק את Solv Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSolv Protocol (SOLV)

Leading Bitcoin Staking Platform. Powered by SAL.

Solv Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Solv Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSOLV את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Solv Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSolv Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Solv Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Solv Protocol (SOLV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solv Protocol (SOLV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solv Protocol.

בדוק את Solv Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Solv Protocol (SOLV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solv Protocol (SOLV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOLV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Solv Protocol (SOLV)

מחפש איך לקנותSolv Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Solv Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SOLV למטבעות מקומיים

1 Solv Protocol(SOLV) ל VND
1,109.17725
1 Solv Protocol(SOLV) ל AUD
A$0.0644895
1 Solv Protocol(SOLV) ל GBP
0.031191
1 Solv Protocol(SOLV) ל EUR
0.0358275
1 Solv Protocol(SOLV) ל USD
$0.04215
1 Solv Protocol(SOLV) ל MYR
RM0.17703
1 Solv Protocol(SOLV) ל TRY
1.72815
1 Solv Protocol(SOLV) ל JPY
¥6.19605
1 Solv Protocol(SOLV) ל ARS
ARS$55.68015
1 Solv Protocol(SOLV) ל RUB
3.4078275
1 Solv Protocol(SOLV) ל INR
3.691497
1 Solv Protocol(SOLV) ל IDR
Rp690.983496
1 Solv Protocol(SOLV) ל KRW
58.460364
1 Solv Protocol(SOLV) ל PHP
2.3869545
1 Solv Protocol(SOLV) ל EGP
￡E.2.0446965
1 Solv Protocol(SOLV) ל BRL
R$0.228453
1 Solv Protocol(SOLV) ל CAD
C$0.058167
1 Solv Protocol(SOLV) ל BDT
5.127969
1 Solv Protocol(SOLV) ל NGN
64.4494575
1 Solv Protocol(SOLV) ל COP
$169.276929
1 Solv Protocol(SOLV) ל ZAR
R.0.739311
1 Solv Protocol(SOLV) ל UAH
1.7471175
1 Solv Protocol(SOLV) ל VES
Bs5.901
1 Solv Protocol(SOLV) ל CLP
$40.42185
1 Solv Protocol(SOLV) ל PKR
Rs11.950368
1 Solv Protocol(SOLV) ל KZT
22.551936
1 Solv Protocol(SOLV) ל THB
฿1.3669245
1 Solv Protocol(SOLV) ל TWD
NT$1.2834675
1 Solv Protocol(SOLV) ל AED
د.إ0.1546905
1 Solv Protocol(SOLV) ל CHF
Fr0.03372
1 Solv Protocol(SOLV) ל HKD
HK$0.3291915
1 Solv Protocol(SOLV) ל AMD
֏16.093713
1 Solv Protocol(SOLV) ל MAD
.د.م0.37935
1 Solv Protocol(SOLV) ל MXN
$0.785676
1 Solv Protocol(SOLV) ל SAR
ريال0.1580625
1 Solv Protocol(SOLV) ל PLN
0.153426
1 Solv Protocol(SOLV) ל RON
лв0.182088
1 Solv Protocol(SOLV) ל SEK
kr0.401268
1 Solv Protocol(SOLV) ל BGN
лв0.0703905
1 Solv Protocol(SOLV) ל HUF
Ft14.331843
1 Solv Protocol(SOLV) ל CZK
0.8847285
1 Solv Protocol(SOLV) ל KWD
د.ك0.01285575
1 Solv Protocol(SOLV) ל ILS
0.1420455
1 Solv Protocol(SOLV) ל AOA
Kz38.4226755
1 Solv Protocol(SOLV) ל BHD
.د.ب0.01589055
1 Solv Protocol(SOLV) ל BMD
$0.04215
1 Solv Protocol(SOLV) ל DKK
kr0.268917
1 Solv Protocol(SOLV) ל HNL
L1.103487
1 Solv Protocol(SOLV) ל MUR
1.923726
1 Solv Protocol(SOLV) ל NAD
$0.7388895
1 Solv Protocol(SOLV) ל NOK
kr0.4252935
1 Solv Protocol(SOLV) ל NZD
$0.071655
1 Solv Protocol(SOLV) ל PAB
B/.0.04215
1 Solv Protocol(SOLV) ל PGK
K0.177873
1 Solv Protocol(SOLV) ל QAR
ر.ق0.1530045
1 Solv Protocol(SOLV) ל RSD
дин.4.222587

למובן מעמיק יותר של Solv Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSolv Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Solv Protocol

כמה שווה Solv Protocol (SOLV) היום?
החי SOLVהמחיר ב USD הוא 0.04215 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOLV ל USD?
המחיר הנוכחי של SOLV ל USD הוא $ 0.04215. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Solv Protocol?
שווי השוק של SOLV הוא $ 62.49M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOLV?
ההיצע במחזור של SOLV הוא 1.48B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOLV?
‏‏SOLV השיג מחיר שיא (ATH) של 0.22767063065329501 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOLV?
SOLV ‏‏רשם מחירATL של 0.021765277438440773 USD.
מהו נפח המסחר של SOLV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOLV הוא $ 1.17M USD.
האם SOLV יעלה השנה?
SOLV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOLV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:41:31 (UTC+8)

Solv Protocol (SOLV) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

