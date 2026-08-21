Nebula3 מחיר היום

מחיר Nebula3 (SN3) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0002736, עם שינוי של 3.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN3 ל ILS הוא ₪ 0.0002736 לכל SN3.

Nebula3 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SN3. ב‑24 השעות האחרונות, SN3 סחר בין ₪ 0.0002688 (נמוך) ל ₪ 0.000312 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SN3 נע ב -9.23% בשעה האחרונה ו -3.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 55.99K.

Nebula3 (SN3) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 55.99K₪ 55.99K ₪ 55.99K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 273.60K₪ 273.60K ₪ 273.60K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Nebula3 הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 55.99K. ההיצע במחזור של SN3 הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 273.60K.