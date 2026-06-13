OSCAR מחיר היום

מחיר OSCAR (OSCAR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00057761, עם שינוי של 2.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OSCAR ל USD הוא $ 0.00057761 לכל OSCAR.

OSCAR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 514,490, עם היצע במחזור של 890.72M OSCAR. ב‑24 השעות האחרונות, OSCAR סחר בין $ 0.00056956 (נמוך) ל $ 0.00061843 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02294087, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00053897.

ביצועים לטווח קצר, OSCAR נע ב -1.88% בשעה האחרונה ו +2.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 52.51K.

OSCAR (OSCAR) מידע שוק

שווי שוק $ 514.49K$ 514.49K $ 514.49K נפח (24 שעות) $ 52.51K$ 52.51K $ 52.51K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 514.49K$ 514.49K $ 514.49K אספקת מחזור 890.72M 890.72M 890.72M אספקה כוללת 890,715,311.0047919 890,715,311.0047919 890,715,311.0047919

שווי השוק הנוכחי של OSCAR הוא $ 514.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 52.51K. ההיצע במחזור של OSCAR הוא 890.72M, עם היצע כולל של 890715311.0047919. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 514.49K.