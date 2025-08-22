Orderly Network (ORDER) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.177. במהלך 24 השעות האחרונות, ORDER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1662 לבין שיא של $ 0.1869, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORDERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.3760795578853937, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.06581957903741469.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORDER השתנה ב -1.94% במהלך השעה האחרונה, +3.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Orderly Network (ORDER) מידע שוק
No.627
$ 44.63M
$ 44.63M$ 44.63M
$ 125.83K
$ 125.83K$ 125.83K
$ 177.00M
$ 177.00M$ 177.00M
252.13M
252.13M 252.13M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
25.21%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Orderly Network הוא $ 44.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 125.83K. ההיצע במחזור של ORDER הוא 252.13M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 177.00M.
Orderly Network (ORDER) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Orderly Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.005787
+3.38%
30 ימים
$ +0.0752
+73.87%
60 ימים
$ +0.1045
+144.13%
90 ימים
$ +0.0756
+74.55%
Orderly Network שינוי מחיר היום
היום,ORDER רשם שינוי של $ +0.005787 (+3.38%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Orderly Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0752 (+73.87%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Orderly Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ORDER ראה שינוי של $ +0.1045 (+144.13%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Orderly Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0756 (+74.55%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Orderly Network (ORDER)?
Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.
Orderly Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Orderly Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקORDER את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Orderly Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOrderly Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Orderly Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Orderly Network (ORDER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Orderly Network (ORDER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Orderly Network.
הבנת הטוקנומיקה של Orderly Network (ORDER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ORDER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Orderly Network (ORDER)
מחפש איך לקנותOrderly Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Orderly Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.