Orderly Network סֵמֶל

Orderly Network מְחִיר(ORDER)

1 ORDER ל USDמחיר חי:

$0.177
$0.177$0.177
+3.38%1D
USD
Orderly Network (ORDER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:39:24 (UTC+8)

Orderly Network (ORDER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1662
$ 0.1662$ 0.1662
24 שעות נמוך
$ 0.1869
$ 0.1869$ 0.1869
גבוה 24 שעות

$ 0.1662
$ 0.1662$ 0.1662

$ 0.1869
$ 0.1869$ 0.1869

$ 0.3760795578853937
$ 0.3760795578853937$ 0.3760795578853937

$ 0.06581957903741469
$ 0.06581957903741469$ 0.06581957903741469

-1.94%

+3.38%

+18.63%

+18.63%

Orderly Network (ORDER) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.177. במהלך 24 השעות האחרונות, ORDER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1662 לבין שיא של $ 0.1869, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORDERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.3760795578853937, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.06581957903741469.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORDER השתנה ב -1.94% במהלך השעה האחרונה, +3.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Orderly Network (ORDER) מידע שוק

No.627

$ 44.63M
$ 44.63M$ 44.63M

$ 125.83K
$ 125.83K$ 125.83K

$ 177.00M
$ 177.00M$ 177.00M

252.13M
252.13M 252.13M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.21%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Orderly Network הוא $ 44.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 125.83K. ההיצע במחזור של ORDER הוא 252.13M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 177.00M.

Orderly Network (ORDER) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Orderly Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.005787+3.38%
30 ימים$ +0.0752+73.87%
60 ימים$ +0.1045+144.13%
90 ימים$ +0.0756+74.55%
Orderly Network שינוי מחיר היום

היום,ORDER רשם שינוי של $ +0.005787 (+3.38%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Orderly Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0752 (+73.87%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Orderly Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ORDER ראה שינוי של $ +0.1045 (+144.13%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Orderly Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0756 (+74.55%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Orderly Network (ORDER)?

בדוק את Orderly Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOrderly Network (ORDER)

Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.

Orderly Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Orderly Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקORDER את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Orderly Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOrderly Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Orderly Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Orderly Network (ORDER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Orderly Network (ORDER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Orderly Network.

בדוק את Orderly Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Orderly Network (ORDER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Orderly Network (ORDER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ORDER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Orderly Network (ORDER)

מחפש איך לקנותOrderly Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Orderly Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Orderly Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Orderly Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרOrderly Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Orderly Network

כמה שווה Orderly Network (ORDER) היום?
החי ORDERהמחיר ב USD הוא 0.177 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ORDER ל USD?
המחיר הנוכחי של ORDER ל USD הוא $ 0.177. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Orderly Network?
שווי השוק של ORDER הוא $ 44.63M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ORDER?
ההיצע במחזור של ORDER הוא 252.13M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ORDER?
‏‏ORDER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.3760795578853937 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ORDER?
ORDER ‏‏רשם מחירATL של 0.06581957903741469 USD.
מהו נפח המסחר של ORDER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ORDER הוא $ 125.83K USD.
האם ORDER יעלה השנה?
ORDER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ORDER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:39:24 (UTC+8)

