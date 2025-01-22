ORDER

Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.

שֵׁםORDER

דירוגNo.658

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)2.12%

אספקת מחזור295,200,832.0029236

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור0.2952%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.3760795578853937,2025-01-22

המחיר הנמוך ביותר0.06581957903741469,2025-06-22

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואOrderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
ORDER/USDT
Orderly Network
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (ORDER)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
ORDER/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (ORDER)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...