Orderly Network (ORDER) מידע Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly. אתר רשמי: https://orderly.network/ מסמך לבן: https://orderly.network/docs/home סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xABD4C63d2616A5201454168269031355f4764337 קנה ORDERעכשיו!

Orderly Network (ORDER) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Orderly Network (ORDER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 43.24M $ 43.24M $ 43.24M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 252.13M $ 252.13M $ 252.13M FDV (שווי מדולל מלא): $ 171.50M $ 171.50M $ 171.50M שיא כל הזמנים: $ 0.3789 $ 0.3789 $ 0.3789 שפל כל הזמנים: $ 0.06581957903741469 $ 0.06581957903741469 $ 0.06581957903741469 מחיר נוכחי: $ 0.1715 $ 0.1715 $ 0.1715 למידע נוסף על Orderly Network (ORDER) מחיר

Orderly Network (ORDER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Orderly Network (ORDER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ORDER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ORDERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ORDERטוקניומיקה, חקרו אתORDERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ORDER מעוניין להוסיף את Orderly Network (ORDER) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ORDER, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ORDER ב-MEXC עכשיו!

Orderly Network (ORDER) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ORDERעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ORDER עכשיו את היסטוריית המחירים!

ORDER חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ORDER עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ORDER משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ORDERעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

