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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Ontology Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Ontology Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Ontology Token (ONT) ניתוח טכני היום

Ontology Token (ONT) ניתוח טכני היום

דף Ontology Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ONT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Ontology Token למטה.

Ontology Token (ONT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.05378--+49.97%+25.59%-8.91%
למידע נוסף על Ontology Token מחיר

Ontology Token אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Ontology Token במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 2
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 2קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.05304
0.0529
R2
0.0529
0.05276
R1
0.05268
0.05268
PP
0.05254
0.05254
S1
0.05232
0.0524
S2
0.05218
0.05232
S3
0.05196
0.05218

Ontology Token אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.15M
$1.27 M
$1.42 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.07M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.91 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.84 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.07M
קניות פעילות ל-7 ימים
$2.77 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$2.69 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Ontology Token זרימת הון

זרימת נטו פנימהONTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.04 M0.05
2026-08-20-$0.02 M0.04
2026-08-19-$0.05 M0.04
2026-08-18-$0.11 M0.04
2026-08-17-$0.17 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Ontology Token

סחור ב Ontology Token (ONT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Ontology Token מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTONT
$0.05383
$0.05383$0.05383
+26.21%
2.18M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ONT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ONT
ONT
USD
USD

1 ONT = 0.05378 USD

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