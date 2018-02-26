Ontology Token (ONT) ניתוח טכני היום דף Ontology Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ONT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Ontology Token למטה. הירשם

Ontology Token (ONT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.05378 -- +49.97% +25.59% -8.91%

Ontology Token אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Ontology Token במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 2 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 2 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.05304 0.0529 R2 0.0529 0.05276 R1 0.05268 0.05268 PP 0.05254 0.05254 S1 0.05232 0.0524 S2 0.05218 0.05232 S3 0.05196 0.05218

Ontology Token אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.15M $1.27 M $1.42 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.07M קניות פעילות ל-3 ימים $1.91 M מכירות פעילות ל-3 ימים $1.84 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.07M קניות פעילות ל-7 ימים $2.77 M מכירות פעילות ל-7 ימים $2.69 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Ontology Token זרימת הון זרימת נטו פנימה ONTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.04 M 0.05 2026-08-20 -$0.02 M 0.04 2026-08-19 -$0.05 M 0.04 2026-08-18 -$0.11 M 0.04 2026-08-17 -$0.17 M 0.04 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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