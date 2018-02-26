מה זהOntology Token (ONT)

Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules.

Ontology Tokenתחזית מחיר (USD)

Ontology Token (ONT) טוקנומיקה

איך לקנות Ontology Token (ONT)

ONT למטבעות מקומיים

Ontology Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ontology Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ontology Token כמה שווה Ontology Token (ONT) היום? החי ONTהמחיר ב USD הוא 0.2144 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי ONT ל USD? $ 0.2144 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של ONT ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Ontology Token? שווי השוק של ONT הוא $ 196.11M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של ONT? ההיצע במחזור של ONT הוא 914.70M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ONT? ‏‏ONT השיג מחיר שיא (ATH) של 11.176600456237793 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ONT? ONT ‏‏רשם מחירATL של 0.1058056271007376 USD . מהו נפח המסחר של ONT? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ONT הוא $ 26.09M USD . האם ONT יעלה השנה? ONT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ONT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

