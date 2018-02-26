עוד על ONT

Ontology Token סֵמֶל

Ontology Token מְחִיר(ONT)

1 ONT ל USDמחיר חי:

$0.2143
$0.2143$0.2143
+53.29%1D
USD
Ontology Token (ONT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:17:10 (UTC+8)

Ontology Token (ONT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1387
$ 0.1387$ 0.1387
24 שעות נמוך
$ 0.2287
$ 0.2287$ 0.2287
גבוה 24 שעות

$ 0.1387
$ 0.1387$ 0.1387

$ 0.2287
$ 0.2287$ 0.2287

$ 11.176600456237793
$ 11.176600456237793$ 11.176600456237793

$ 0.1058056271007376
$ 0.1058056271007376$ 0.1058056271007376

+2.53%

+53.29%

+60.11%

+60.11%

Ontology Token (ONT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2144. במהלך 24 השעות האחרונות, ONT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1387 לבין שיא של $ 0.2287, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ONTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.176600456237793, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1058056271007376.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ONT השתנה ב +2.53% במהלך השעה האחרונה, +53.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+60.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ontology Token (ONT) מידע שוק

No.270

$ 196.11M
$ 196.11M$ 196.11M

$ 26.09M
$ 26.09M$ 26.09M

$ 214.40M
$ 214.40M$ 214.40M

914.70M
914.70M 914.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

91.46%

2018-02-26 00:00:00

$ 0.2
$ 0.2$ 0.2

ONT

שווי השוק הנוכחי של Ontology Token הוא $ 196.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 26.09M. ההיצע במחזור של ONT הוא 914.70M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 214.40M.

Ontology Token (ONT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ontology Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0745+53.29%
30 ימים$ +0.0644+42.93%
60 ימים$ +0.095+79.56%
90 ימים$ +0.0684+46.84%
Ontology Token שינוי מחיר היום

היום,ONT רשם שינוי של $ +0.0745 (+53.29%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ontology Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0644 (+42.93%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ontology Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ONT ראה שינוי של $ +0.095 (+79.56%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ontology Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0684 (+46.84%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ontology Token (ONT)?

בדוק את Ontology Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOntology Token (ONT)

Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules.

Ontology Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ontology Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקONT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ontology Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOntology Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ontology Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ontology Token (ONT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ontology Token (ONT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ontology Token.

בדוק את Ontology Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Ontology Token (ONT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ontology Token (ONT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ONT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ontology Token (ONT)

מחפש איך לקנותOntology Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ontology Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Ontology Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ontology Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרOntology Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ontology Token

כמה שווה Ontology Token (ONT) היום?
החי ONTהמחיר ב USD הוא 0.2144 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ONT ל USD?
המחיר הנוכחי של ONT ל USD הוא $ 0.2144. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ontology Token?
שווי השוק של ONT הוא $ 196.11M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ONT?
ההיצע במחזור של ONT הוא 914.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ONT?
‏‏ONT השיג מחיר שיא (ATH) של 11.176600456237793 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ONT?
ONT ‏‏רשם מחירATL של 0.1058056271007376 USD.
מהו נפח המסחר של ONT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ONT הוא $ 26.09M USD.
האם ONT יעלה השנה?
ONT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ONT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:17:10 (UTC+8)

Ontology Token (ONT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

