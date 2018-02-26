Ontology Token (ONT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2144. במהלך 24 השעות האחרונות, ONT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1387 לבין שיא של $ 0.2287, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ONTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.176600456237793, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1058056271007376.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ONT השתנה ב +2.53% במהלך השעה האחרונה, +53.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+60.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Ontology Token (ONT) מידע שוק
No.270
$ 196.11M
$ 196.11M$ 196.11M
$ 26.09M
$ 26.09M$ 26.09M
$ 214.40M
$ 214.40M$ 214.40M
914.70M
914.70M 914.70M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
91.46%
2018-02-26 00:00:00
$ 0.2
$ 0.2$ 0.2
ONT
שווי השוק הנוכחי של Ontology Token הוא $ 196.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 26.09M. ההיצע במחזור של ONT הוא 914.70M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 214.40M.
Ontology Token (ONT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Ontology Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0745
+53.29%
30 ימים
$ +0.0644
+42.93%
60 ימים
$ +0.095
+79.56%
90 ימים
$ +0.0684
+46.84%
Ontology Token שינוי מחיר היום
היום,ONT רשם שינוי של $ +0.0745 (+53.29%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Ontology Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0644 (+42.93%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Ontology Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ONT ראה שינוי של $ +0.095 (+79.56%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Ontology Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0684 (+46.84%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ontology Token (ONT)?
Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules.
Ontology Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ontology Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקONT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ontology Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOntology Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Ontology Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Ontology Token (ONT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ontology Token (ONT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ontology Token.
הבנת הטוקנומיקה של Ontology Token (ONT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ONT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Ontology Token (ONT)
מחפש איך לקנותOntology Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ontology Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.