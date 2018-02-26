Ontology Token (ONT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Ontology Token (ONT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules.

Ontology Token (ONT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ontology Token (ONT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 148.73M $ 148.73M $ 148.73M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 914.70M $ 914.70M $ 914.70M FDV (שווי מדולל מלא): $ 162.60M $ 162.60M $ 162.60M שיא כל הזמנים: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 שפל כל הזמנים: $ 0.1058056271007376 $ 0.1058056271007376 $ 0.1058056271007376 מחיר נוכחי: $ 0.1626 $ 0.1626 $ 0.1626 למידע נוסף על Ontology Token (ONT) מחיר

Ontology Token (ONT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Ontology Token (ONT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ONT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ONTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ONTטוקניומיקה, חקרו אתONTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ONT מעוניין להוסיף את Ontology Token (ONT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ONT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית.

Ontology Token (ONT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ONTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ONT עכשיו את היסטוריית המחירים!

ONT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ONT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ONT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ONTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

