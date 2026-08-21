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Numeraire (NMR) ניתוח טכני היום

Numeraire (NMR) ניתוח טכני היום

דף Numeraire הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NMR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Numeraire למטה.

Numeraire (NMR) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$8.538--+4.46%-9.72%+0.80%
למידע נוסף על Numeraire מחיר

Numeraire אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Numeraire במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 2
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 2קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
8.5906
8.5753
R2
8.5753
8.5665
R1
8.5676
8.5611
PP
8.5523
8.5523
S1
8.5446
8.5435
S2
8.5293
8.5381
S3
8.5216
8.5293

Numeraire אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.06M
$7.27 M
$7.33 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.06 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.07 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.10 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.11 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Numeraire זרימת הון

זרימת נטו פנימהNMRUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M8.54
2026-08-20-$0.01 M8.45
2026-08-19$0.05 M8.29
2026-08-18-$0.04 M7.97
2026-08-17-$0.04 M8.06

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Numeraire

סחור ב Numeraire (NMR) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Numeraire מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTNMR
$8.57
$8.57$8.57
+1.36%
8.71K (USDT)
/USDCNMR
$8.564
$8.564$8.564
+1.54%
6.32K (USDT)
/ETHNMR
$0.00363
$0.00363$0.00363
-0.05%
718.33 (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

NMR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

NMR
NMR
USD
USD

1 NMR = 8.538 USD

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