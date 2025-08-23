עוד על NMR

Numeraire סֵמֶל

Numeraire מְחִיר(NMR)

1 NMR ל USDמחיר חי:

$8.355
$8.355
-3.38%1D
USD
Numeraire (NMR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:00:29 (UTC+8)

Numeraire (NMR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 8.143
$ 8.143$ 8.143
24 שעות נמוך
$ 8.969
$ 8.969$ 8.969
גבוה 24 שעות

$ 8.143
$ 8.143$ 8.143

$ 8.969
$ 8.969$ 8.969

$ 168.48800659179688
$ 168.48800659179688$ 168.48800659179688

$ 1.92766
$ 1.92766$ 1.92766

+1.43%

-3.38%

-2.54%

-2.54%

Numeraire (NMR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 8.356. במהלך 24 השעות האחרונות, NMR נסחר בטווח שבין שפל של $ 8.143 לבין שיא של $ 8.969, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NMRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 168.48800659179688, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.92766.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NMR השתנה ב +1.43% במהלך השעה האחרונה, -3.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Numeraire (NMR) מידע שוק

No.492

$ 62.80M
$ 62.80M$ 62.80M

$ 788.94K
$ 788.94K$ 788.94K

$ 91.92M
$ 91.92M$ 91.92M

7.51M
7.51M 7.51M

11,000,000
11,000,000 11,000,000

10,665,202.97080243
10,665,202.97080243 10,665,202.97080243

68.31%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Numeraire הוא $ 62.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 788.94K. ההיצע במחזור של NMR הוא 7.51M, עם היצע כולל של 10665202.97080243. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 91.92M.

Numeraire (NMR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Numeraireהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.29228-3.38%
30 ימים$ -0.541-6.09%
60 ימים$ +1.211+16.94%
90 ימים$ -0.413-4.71%
Numeraire שינוי מחיר היום

היום,NMR רשם שינוי של $ -0.29228 (-3.38%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Numeraire שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.541 (-6.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Numeraire שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NMR ראה שינוי של $ +1.211 (+16.94%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Numeraire שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.413 (-4.71%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Numeraire (NMR)?

בדוק את Numeraire עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNumeraire (NMR)

Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.

Numeraire זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Numeraireההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNMR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Numeraireאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNumeraire לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Numeraireתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Numeraire (NMR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Numeraire (NMR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Numeraire.

בדוק את Numeraire תחזית המחיר עכשיו‏!

Numeraire (NMR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Numeraire (NMR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NMR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Numeraire (NMR)

מחפש איך לקנותNumeraire? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Numeraireב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NMR למטבעות מקומיים

Numeraire מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Numeraire, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNumeraire הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Numeraire

כמה שווה Numeraire (NMR) היום?
החי NMRהמחיר ב USD הוא 8.356 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NMR ל USD?
המחיר הנוכחי של NMR ל USD הוא $ 8.356. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Numeraire?
שווי השוק של NMR הוא $ 62.80M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NMR?
ההיצע במחזור של NMR הוא 7.51M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NMR?
‏‏NMR השיג מחיר שיא (ATH) של 168.48800659179688 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NMR?
NMR ‏‏רשם מחירATL של 1.92766 USD.
מהו נפח המסחר של NMR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NMR הוא $ 788.94K USD.
האם NMR יעלה השנה?
NMR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NMR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:00:29 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

