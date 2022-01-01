Numeraire (NMR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Numeraire (NMR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Numeraire (NMR) מידע Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted. אתר רשמי: https://numer.ai/ מסמך לבן: https://numer.ai/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x1776e1F26f98b1A5dF9cD347953a26dd3Cb46671 קנה NMRעכשיו!

Numeraire (NMR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Numeraire (NMR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 152.18M $ 152.18M $ 152.18M ההיצע הכולל: $ 10.67M $ 10.67M $ 10.67M אספקה במחזור: $ 7.51M $ 7.51M $ 7.51M FDV (שווי מדולל מלא): $ 222.75M $ 222.75M $ 222.75M שיא כל הזמנים: $ 96.95 $ 96.95 $ 96.95 שפל כל הזמנים: $ 1.92766 $ 1.92766 $ 1.92766 מחיר נוכחי: $ 20.25 $ 20.25 $ 20.25 למידע נוסף על Numeraire (NMR) מחיר

Numeraire (NMR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Numeraire (NMR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NMR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NMRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NMRטוקניומיקה, חקרו אתNMRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NMR מעוניין להוסיף את Numeraire (NMR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NMR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NMR ב-MEXC עכשיו!

Numeraire (NMR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NMRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NMR עכשיו את היסטוריית המחירים!

NMR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NMR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NMR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NMRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!