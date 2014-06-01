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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על NEO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על NEO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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NEO (NEO) ניתוח טכני היום

NEO (NEO) ניתוח טכני היום

דף NEO הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NEO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של NEO למטה.

NEO (NEO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$1.967--+16.73%-3.16%-31.25%
למידע נוסף על NEO מחיר

NEO אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של NEO במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 16
נייטרלי 2
קנה 8
ממוצעים נעים:מכורמכור 9נייטרלי 0קנה 5
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 2קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
1.9726
1.9713
R2
1.9713
1.9698
R1
1.9686
1.9688
PP
1.9673
1.9673
S1
1.9646
1.9658
S2
1.9633
1.9648
S3
1.9606
1.9633

NEO אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.00M
$6.38 M
$6.38 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.05M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.44 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.49 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.08M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.75 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.83 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

NEO זרימת הון

זרימת נטו פנימהNEOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.04 M1.94
2026-08-20$0.00 M1.88
2026-08-19$0.02 M1.75
2026-08-18$0.00 M1.69
2026-08-17-$0.02 M1.68

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב NEO (NEO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב NEO מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTNEO
$1.967
$1.967$1.967
+4.96%
49.82K (USDT)
/USDCNEO
$1.967
$1.967$1.967
+4.96%
29.82K (USDT)
/BTCNEO
$0.00002668
$0.00002668$0.00002668
+3.05%
5.43K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

NEO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

NEO
NEO
USD
USD

1 NEO = 1.967 USD

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