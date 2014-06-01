NEO (NEO) ניתוח טכני היום דף NEO הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NEO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של NEO למטה. הירשם

NEO (NEO) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $1.967 -- +16.73% -3.16% -31.25%

NEO אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של NEO במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 16 נייטרלי 2 קנה 8 ממוצעים נעים : מכור מכור 9 נייטרלי 0 קנה 5 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 2 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 1.9726 1.9713 R2 1.9713 1.9698 R1 1.9686 1.9688 PP 1.9673 1.9673 S1 1.9646 1.9658 S2 1.9633 1.9648 S3 1.9606 1.9633

NEO אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.00M $6.38 M $6.38 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.05M קניות פעילות ל-3 ימים $0.44 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.49 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.08M קניות פעילות ל-7 ימים $0.75 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.83 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. NEO זרימת הון זרימת נטו פנימה NEOUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.04 M 1.94 2026-08-20 $0.00 M 1.88 2026-08-19 $0.02 M 1.75 2026-08-18 $0.00 M 1.69 2026-08-17 -$0.02 M 1.68 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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