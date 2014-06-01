עוד על NEO

NEO סֵמֶל

NEO מְחִיר(NEO)

1 NEO ל USDמחיר חי:

$7.709
$7.709$7.709
+3.33%1D
USD
NEO (NEO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:59:07 (UTC+8)

NEO (NEO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 7.376
$ 7.376$ 7.376
24 שעות נמוך
$ 8.556
$ 8.556$ 8.556
גבוה 24 שעות

$ 7.376
$ 7.376$ 7.376

$ 8.556
$ 8.556$ 8.556

$ 196.85299682617188
$ 196.85299682617188$ 196.85299682617188

$ 0.07228679955005646
$ 0.07228679955005646$ 0.07228679955005646

+0.85%

+3.33%

+26.18%

+26.18%

NEO (NEO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 7.701. במהלך 24 השעות האחרונות, NEO נסחר בטווח שבין שפל של $ 7.376 לבין שיא של $ 8.556, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 196.85299682617188, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.07228679955005646.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEO השתנה ב +0.85% במהלך השעה האחרונה, +3.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+26.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NEO (NEO) מידע שוק

No.112

$ 543.22M
$ 543.22M$ 543.22M

$ 26.89M
$ 26.89M$ 26.89M

$ 770.10M
$ 770.10M$ 770.10M

70.54M
70.54M 70.54M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.01%

2014-06-01 00:00:00

$ 0.159
$ 0.159$ 0.159

NONE

שווי השוק הנוכחי של NEO הוא $ 543.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 26.89M. ההיצע במחזור של NEO הוא 70.54M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 770.10M.

NEO (NEO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של NEOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.24844+3.33%
30 ימים$ +1.058+15.92%
60 ימים$ +2.305+42.71%
90 ימים$ +1.005+15.00%
NEO שינוי מחיר היום

היום,NEO רשם שינוי של $ +0.24844 (+3.33%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

NEO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +1.058 (+15.92%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

NEO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NEO ראה שינוי של $ +2.305 (+42.71%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

NEO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +1.005 (+15.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NEO (NEO)?

בדוק את NEO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNEO (NEO)

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

NEO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NEOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNEO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NEOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNEO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

NEOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NEO (NEO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NEO (NEO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NEO.

בדוק את NEO תחזית המחיר עכשיו‏!

NEO (NEO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NEO (NEO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NEO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות NEO (NEO)

מחפש איך לקנותNEO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NEOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NEO למטבעות מקומיים

1 NEO(NEO) ל VND
202,651.815
1 NEO(NEO) ל AUD
A$11.78253
1 NEO(NEO) ל GBP
5.69874
1 NEO(NEO) ל EUR
6.54585
1 NEO(NEO) ל USD
$7.701
1 NEO(NEO) ל MYR
RM32.3442
1 NEO(NEO) ל TRY
315.66399
1 NEO(NEO) ל JPY
¥1,132.047
1 NEO(NEO) ל ARS
ARS$10,336.89828
1 NEO(NEO) ל RUB
621.4707
1 NEO(NEO) ל INR
673.91451
1 NEO(NEO) ל IDR
Rp124,209.66003
1 NEO(NEO) ל KRW
10,695.76488
1 NEO(NEO) ל PHP
436.10763
1 NEO(NEO) ל EGP
￡E.373.65252
1 NEO(NEO) ל BRL
R$41.5854
1 NEO(NEO) ל CAD
C$10.62738
1 NEO(NEO) ל BDT
936.90366
1 NEO(NEO) ל NGN
11,775.21405
1 NEO(NEO) ל COP
$30,927.67806
1 NEO(NEO) ל ZAR
R.135.30657
1 NEO(NEO) ל UAH
319.20645
1 NEO(NEO) ל VES
Bs1,078.14
1 NEO(NEO) ל CLP
$7,385.259
1 NEO(NEO) ל PKR
Rs2,183.38752
1 NEO(NEO) ל KZT
4,120.34304
1 NEO(NEO) ל THB
฿249.58941
1 NEO(NEO) ל TWD
NT$234.49545
1 NEO(NEO) ל AED
د.إ28.26267
1 NEO(NEO) ל CHF
Fr6.1608
1 NEO(NEO) ל HKD
HK$60.14481
1 NEO(NEO) ל AMD
֏2,948.25084
1 NEO(NEO) ל MAD
.د.م69.309
1 NEO(NEO) ל MXN
$142.85355
1 NEO(NEO) ל SAR
ريال28.87875
1 NEO(NEO) ל PLN
28.03164
1 NEO(NEO) ל RON
лв33.26832
1 NEO(NEO) ל SEK
kr73.31352
1 NEO(NEO) ל BGN
лв12.86067
1 NEO(NEO) ל HUF
Ft2,614.87455
1 NEO(NEO) ל CZK
161.48997
1 NEO(NEO) ל KWD
د.ك2.348805
1 NEO(NEO) ל ILS
25.87536
1 NEO(NEO) ל AOA
Kz7,020.00057
1 NEO(NEO) ל BHD
.د.ب2.903277
1 NEO(NEO) ל BMD
$7.701
1 NEO(NEO) ל DKK
kr49.13238
1 NEO(NEO) ל HNL
L201.61218
1 NEO(NEO) ל MUR
351.47364
1 NEO(NEO) ל NAD
$134.99853
1 NEO(NEO) ל NOK
kr77.54907
1 NEO(NEO) ל NZD
$13.0917
1 NEO(NEO) ל PAB
B/.7.701
1 NEO(NEO) ל PGK
K32.49822
1 NEO(NEO) ל QAR
ر.ق27.95463
1 NEO(NEO) ל RSD
дин.771.02412

NEO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של NEO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNEO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על NEO

כמה שווה NEO (NEO) היום?
החי NEOהמחיר ב USD הוא 7.701 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NEO ל USD?
המחיר הנוכחי של NEO ל USD הוא $ 7.701. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NEO?
שווי השוק של NEO הוא $ 543.22M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NEO?
ההיצע במחזור של NEO הוא 70.54M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NEO?
‏‏NEO השיג מחיר שיא (ATH) של 196.85299682617188 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NEO?
NEO ‏‏רשם מחירATL של 0.07228679955005646 USD.
מהו נפח המסחר של NEO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NEO הוא $ 26.89M USD.
האם NEO יעלה השנה?
NEO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NEO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:59:07 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

NEO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

NEO
NEO
USD
USD

1 NEO = 7.701 USD

מסחרNEO

USDTNEO
$7.709
$7.709$7.709
+3.31%
BTCNEO
$0.00006871
$0.00006871$0.00006871
+5.43%

