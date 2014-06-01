NEO

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

שֵׁםNEO

דירוגNo.124

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0001%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)37.14%

אספקת מחזור70,538,831

מקסימום היצע0

אספקה כוללת100,000,000

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2014-06-01 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה0.159 USDT

שיא כל הזמנים196.85299682617188,2018-01-15

המחיר הנמוך ביותר0.07228679955005646,2016-10-21

בלוקצ'יין ציבוריNONE

מגזר

מדיה חברתית

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

