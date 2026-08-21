NEAR (NEAR) ניתוח טכני היום דף NEAR הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NEAR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של NEAR למטה. הירשם

NEAR (NEAR) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $1.7737 -- +9.04% -8.75% -16.12%

NEAR אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של NEAR במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 11 נייטרלי 1 קנה 14 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 0 קנה 10 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 1 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 1.7743 1.7736 R2 1.7736 1.7732 R1 1.7733 1.773 PP 1.7726 1.7726 S1 1.7723 1.7722 S2 1.7716 1.772 S3 1.7713 1.7716

NEAR אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.04M $56.14 M $56.10 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 1.08M קניות פעילות ל-3 ימים $22.96 M מכירות פעילות ל-3 ימים $21.89 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.26M קניות פעילות ל-7 ימים $38.49 M מכירות פעילות ל-7 ימים $38.74 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. NEAR זרימת הון זרימת נטו פנימה NEARUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.75 M 1.77 2026-08-20 $1.94 M 1.74 2026-08-19 $2.90 M 1.66 2026-08-18 $0.45 M 1.63 2026-08-17 $0.48 M 1.64 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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