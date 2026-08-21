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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על NEAR, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על NEAR, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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NEAR (NEAR) ניתוח טכני היום

NEAR (NEAR) ניתוח טכני היום

דף NEAR הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NEAR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של NEAR למטה.

NEAR (NEAR) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$1.7737--+9.04%-8.75%-16.12%
למידע נוסף על NEAR מחיר

NEAR אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של NEAR במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 11
נייטרלי 1
קנה 14
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 0קנה 10
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 1קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
1.7743
1.7736
R2
1.7736
1.7732
R1
1.7733
1.773
PP
1.7726
1.7726
S1
1.7723
1.7722
S2
1.7716
1.772
S3
1.7713
1.7716

NEAR אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.04M
$56.14 M
$56.10 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
1.08M
קניות פעילות ל-3 ימים
$22.96 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$21.89 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.26M
קניות פעילות ל-7 ימים
$38.49 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$38.74 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

NEAR זרימת הון

זרימת נטו פנימהNEARUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.75 M1.77
2026-08-20$1.94 M1.74
2026-08-19$2.90 M1.66
2026-08-18$0.45 M1.63
2026-08-17$0.48 M1.64

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על NEAR

סחור ב NEAR (NEAR) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב NEAR מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTNEAR
$1.7737
$1.7737$1.7737
+2.05%
701.63K (USDT)
/USDCNEAR
$1.7706
$1.7706$1.7706
+1.98%
36.63K (USDT)
/USD1NEAR
$1.7739
$1.7739$1.7739
+2.24%
32.02K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

NEAR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

NEAR
NEAR
USD
USD

1 NEAR = 1.7737 USD

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