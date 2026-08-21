NAVI Protocol (NAVX) ניתוח טכני היום דף NAVI Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NAVX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של NAVI Protocol למטה. הירשם

NAVI Protocol (NAVX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.007235 -- -1.74% -23.61% -28.02%

NAVI Protocol זרימת הון זרימת נטו פנימה NAVXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.01 2026-08-20 $0.02 M 0.01 2026-08-19 $0.01 M 0.01 2026-08-18 -$0.01 M 0.01 2026-08-17 $0.00 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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