NAVI Protocol (NAVX) מידע NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch. אתר רשמי: https://www.naviprotocol.io/ מסמך לבן: https://naviprotocol.gitbook.io/navi-protocol-developer-docs/ סייר בלוקים: https://suivision.xyz/coin/0xa99b8952d4f7d947ea77fe0ecdcc9e5fc0bcab2841d6e2a5aa00c3044e5544b5::navx::NAVX קנה NAVXעכשיו!

NAVI Protocol (NAVX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NAVI Protocol (NAVX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 23.66M $ 23.66M $ 23.66M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 589.46M $ 589.46M $ 589.46M FDV (שווי מדולל מלא): $ 40.14M $ 40.14M $ 40.14M שיא כל הזמנים: $ 0.2849 $ 0.2849 $ 0.2849 שפל כל הזמנים: $ 0.029139384042176107 $ 0.029139384042176107 $ 0.029139384042176107 מחיר נוכחי: $ 0.04014 $ 0.04014 $ 0.04014 למידע נוסף על NAVI Protocol (NAVX) מחיר

NAVI Protocol (NAVX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של NAVI Protocol (NAVX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NAVX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NAVXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NAVXטוקניומיקה, חקרו אתNAVXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NAVX מעוניין להוסיף את NAVI Protocol (NAVX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NAVX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NAVX ב-MEXC עכשיו!

NAVI Protocol (NAVX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NAVXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NAVX עכשיו את היסטוריית המחירים!

NAVX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NAVX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NAVX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NAVXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

