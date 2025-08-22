NAM (NAM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01045. במהלך 24 השעות האחרונות, NAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01023 לבין שיא של $ 0.01179, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAM השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -9.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
NAM (NAM) מידע שוק
--
----
$ 54.80K
$ 54.80K
$ 10.45M
$ 10.45M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000
NAMADA
שווי השוק הנוכחי של NAM הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.80K. ההיצע במחזור של NAM הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.45M.
NAM (NAM) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של NAMהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0010694
-9.30%
30 ימים
$ -0.00968
-48.09%
60 ימים
$ -0.01452
-58.15%
90 ימים
$ -0.03955
-79.10%
NAM שינוי מחיר היום
היום,NAM רשם שינוי של $ -0.0010694 (-9.30%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
NAM שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00968 (-48.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
NAM שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NAM ראה שינוי של $ -0.01452 (-58.15%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
NAM שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03955 (-79.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NAM (NAM)?
Namada is the Composable Privacy Layer of the Multichain. It is a proof-of-stake layer-1 blockchain that protects users’ personal data by providing a shielded asset hub and enabling shielded cross-chain transactions. Namada is capable of supporting any asset and can be used to retrofit data protection to existing chains, dapps, tokens, and NFTs. Primarily built in Rust, Namada uses CometBFT consensus and the IBC (Inter-Blockchain Communication) protocol for multichain interoperability, but can be upgraded to support additional ecosystems beyond IBC. By leveraging advanced cryptographic standards like zk-SNARKs and its potential for interoperability, Namada positions itself as a useful cryptographic primitive for users to protect their on-chain data while interoperating with a wide variety of other blockchains and protocols.
NAMתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה NAM (NAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NAM (NAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NAM.
הבנת הטוקנומיקה של NAM (NAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות NAM (NAM)
