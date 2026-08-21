RollX מחיר היום

מחיר RollX (ROLL) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.13812, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROLL ל ILS הוא ₪ 0.13812 לכל ROLL.

RollX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ROLL. ב‑24 השעות האחרונות, ROLL סחר בין ₪ 0.13618 (נמוך) ל ₪ 0.1532 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ROLL נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו +1.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 58.51K.

RollX (ROLL) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 58.51K₪ 58.51K ₪ 58.51K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 138.12M₪ 138.12M ₪ 138.12M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של RollX הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 58.51K. ההיצע במחזור של ROLL הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 138.12M.