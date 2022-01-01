NAM (NAM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי NAM (NAM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

NAM (NAM) מידע Namada is the Composable Privacy Layer of the Multichain. It is a proof-of-stake layer-1 blockchain that protects users’ personal data by providing a shielded asset hub and enabling shielded cross-chain transactions. Namada is capable of supporting any asset and can be used to retrofit data protection to existing chains, dapps, tokens, and NFTs. Primarily built in Rust, Namada uses CometBFT consensus and the IBC (Inter-Blockchain Communication) protocol for multichain interoperability, but can be upgraded to support additional ecosystems beyond IBC. By leveraging advanced cryptographic standards like zk-SNARKs and its potential for interoperability, Namada positions itself as a useful cryptographic primitive for users to protect their on-chain data while interoperating with a wide variety of other blockchains and protocols. אתר רשמי: http://namada.net/ סייר בלוקים: https://explorer75.org/namada/tokens/tnam1q9gr66cvu4hrzm0sd5kmlnjje82gs3xlfg3v6nu7 קנה NAMעכשיו!

NAM (NAM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NAM (NAM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 8.90M $ 8.90M $ 8.90M שיא כל הזמנים: $ 0.1732 $ 0.1732 $ 0.1732 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.008902 $ 0.008902 $ 0.008902 למידע נוסף על NAM (NAM) מחיר

NAM (NAM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של NAM (NAM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NAM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NAMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NAMטוקניומיקה, חקרו אתNAMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NAM מעוניין להוסיף את NAM (NAM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NAM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NAM ב-MEXC עכשיו!

NAM (NAM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NAMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NAM עכשיו את היסטוריית המחירים!

NAM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NAM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NAM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NAMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

