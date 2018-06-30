MX Token (MX) ניתוח טכני היום דף MX Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MX Token למטה. הירשם

MX Token (MX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $1.6434 -- +0.89% -1.49% -7.20%

MX Token זרימת הון זרימת נטו פנימה MXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 1.66 2026-08-20 $0.00 M 1.67 2026-08-19 $0.00 M 1.64 2026-08-18 $0.00 M 1.63 2026-08-17 $0.00 M 1.63 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.