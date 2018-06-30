MX

MX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC’s native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings.

שֵׁםMX

דירוגNo.149

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0001%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)11.10%

אספקת מחזור92,748,334

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת416,185,834

שיעור מחזור0.0927%

תאריך הנפקה2018-06-30 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה0.0092 USDT

שיא כל הזמנים5.85335603455073,2024-04-09

המחיר הנמוך ביותר0.0420566690384,2019-11-25

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

