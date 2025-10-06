MTP מחיר היום

מחיר MTP (MTP) בזמן אמת היום הוא $ 0.0006469, עם שינוי של 2.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MTP ל USD הוא $ 0.0006469 לכל MTP.

MTP כרגע מדורג במקום #2355 לפי שווי שוק של $ 569.27K, עם היצע במחזור של 880.00M MTP. ב‑24 השעות האחרונות, MTP סחר בין $ 0.0006468 (נמוך) ל $ 0.0007555 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.05713413468944079, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000592581178461329.

ביצועים לטווח קצר, MTP נע ב -0.48% בשעה האחרונה ו -10.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 58.70K.

MTP (MTP) מידע שוק

דירוג No.2355 שווי שוק $ 569.27K$ 569.27K $ 569.27K נפח (24 שעות) $ 58.70K$ 58.70K $ 58.70K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 646.90K$ 646.90K $ 646.90K אספקת מחזור 880.00M 880.00M 880.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 88.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של MTP הוא $ 569.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.70K. ההיצע במחזור של MTP הוא 880.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 646.90K.