קבל MTP תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MTP יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של MTP % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.0006619 $0.0006619 $0.0006619 +0.18% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה MTP תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) MTP (MTP) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, MTP ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000661 בשנת 2025. MTP (MTP) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, MTP ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000694 בשנת 2026. MTP (MTP) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MTP הוא $ 0.000729 עם 10.25% שיעור צמיחה. MTP (MTP) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MTP הוא $ 0.000766 עם 15.76% שיעור צמיחה. MTP (MTP) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MTP הוא $ 0.000804 עם 21.55% שיעור צמיחה. MTP (MTP) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MTP הוא $ 0.000844 עם 27.63% שיעור צמיחה. MTP (MTP) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של MTP עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001376. MTP (MTP) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של MTP עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002241. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000661 0.00%

2026 $ 0.000694 5.00%

2027 $ 0.000729 10.25%

2028 $ 0.000766 15.76%

2029 $ 0.000804 21.55%

2030 $ 0.000844 27.63%

2031 $ 0.000887 34.01%

2032 $ 0.000931 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000977 47.75%

2034 $ 0.001026 55.13%

2035 $ 0.001078 62.89%

2036 $ 0.001132 71.03%

2037 $ 0.001188 79.59%

2038 $ 0.001248 88.56%

2039 $ 0.001310 97.99%

2040 $ 0.001376 107.89% הצג עוד לטווח קצר MTP תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000661 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000661 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000662 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000664 0.41% MTP (MTP) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMTPב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000661 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. MTP (MTP) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMTP , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000661 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. MTP (MTP) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMTP , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000662 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. MTP (MTP) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMTP הוא $0.000664 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית MTP מחיר נוכחי $ 0.0006619$ 0.0006619 $ 0.0006619 שינוי מחיר (24 שעות) +0.18% שווי שוק $ 582.47K$ 582.47K $ 582.47K אספקת מחזור 880.00M 880.00M 880.00M נפח (24 שעות) $ 55.88K$ 55.88K $ 55.88K נפח (24 שעות) -- המחיר MTP העדכני הוא $ 0.0006619. יש לו שינוי של +0.18% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 55.88Kב 24 שעות. בנוסף, MTP יש כמות במעגל של 880.00M ושווי שוק כולל של $ 582.47K. צפה MTP במחיר חי

MTP מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMTPדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMTP הוא 0.000661USD. היצע במחזור של MTP(MTP) הוא 0.00 MTP , מה שמעניק לו שווי שוק של $582.47K . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.00% $ -0.000005 $ 0.000755 $ 0.000645

7 ימים -0.09% $ -0.000068 $ 0.000867 $ 0.000627

30 ימים -0.51% $ -0.000712 $ 0.001393 $ 0.000565 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,MTP הראה תנועת מחירים של $-0.000005 , המשקפת -0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,MTP נסחר בשיא של $0.000867 ושפל של $0.000627 . נרשם שינוי במחיר של -0.09% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMTP הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,MTP חווה -0.51% שינוי, המשקף בערך $-0.000712 לערכו. זה מצביע על כך ש MTP עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של MTP המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה MTP בהיסטוריית המחירים המלאה

איך MTP (MTP) מודול חיזוי מחיר עובד? MTP מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MTPעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMTP לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MTP , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של MTP. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMTP . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMTP כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של MTP.

מדוע MTP חיזוי מחירים חשוב?

MTP תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם MTP כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, MTP ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של MTP בחודש הבא? על פי MTP (MTP) כלי תחזית המחירים, המחיר MTP הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 MTP בשנת 2026? המחיר של 1 MTP (MTP) היום הוא $0.000661 . על פי מודול התחזית שלעיל, MTP יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של MTP בשנת 2027? MTP (MTP) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MTP עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של MTP בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, MTP (MTP) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של MTP בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, MTP (MTP) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 MTP בשנת 2030? המחיר של 1 MTP (MTP) היום הוא $0.000661 . על פי מודול התחזית שלעיל, MTP יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי MTP תחזית המחיר בשנת 2040? MTP (MTP) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MTP עד שנת 2040.