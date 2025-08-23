עוד על MSQ

MSQUARE סֵמֶל

MSQUARE מְחִיר(MSQ)

1 MSQ ל USDמחיר חי:

$12.741
$12.741$12.741
-2.46%1D
USD
MSQUARE (MSQ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:46:56 (UTC+8)

MSQUARE (MSQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 12.65
$ 12.65$ 12.65
24 שעות נמוך
$ 13.945
$ 13.945$ 13.945
גבוה 24 שעות

$ 12.65
$ 12.65$ 12.65

$ 13.945
$ 13.945$ 13.945

$ 24.250265098224798
$ 24.250265098224798$ 24.250265098224798

$ 0.16930807804791836
$ 0.16930807804791836$ 0.16930807804791836

+0.52%

-2.46%

+13.29%

+13.29%

MSQUARE (MSQ) המחיר בזמן אמת של הוא $ 12.741. במהלך 24 השעות האחרונות, MSQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 12.65 לבין שיא של $ 13.945, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MSQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 24.250265098224798, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.16930807804791836.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MSQ השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -2.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MSQUARE (MSQ) מידע שוק

No.447

$ 76.32M
$ 76.32M$ 76.32M

$ 68.25K
$ 68.25K$ 68.25K

$ 330.20M
$ 330.20M$ 330.20M

5.99M
5.99M 5.99M

25,916,431
25,916,431 25,916,431

25,916,431
25,916,431 25,916,431

23.11%

MATIC

שווי השוק הנוכחי של MSQUARE הוא $ 76.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 68.25K. ההיצע במחזור של MSQ הוא 5.99M, עם היצע כולל של 25916431. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 330.20M.

MSQUARE (MSQ) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MSQUAREהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.32133-2.46%
30 ימים$ -0.536-4.04%
60 ימים$ -2.773-17.88%
90 ימים$ -3.688-22.45%
MSQUARE שינוי מחיר היום

היום,MSQ רשם שינוי של $ -0.32133 (-2.46%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MSQUARE שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.536 (-4.04%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MSQUARE שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MSQ ראה שינוי של $ -2.773 (-17.88%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MSQUARE שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -3.688 (-22.45%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MSQUARE (MSQ)?

בדוק את MSQUARE עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMSQUARE (MSQ)

MSQ is used as a payment method for platforms developed and operated directly by the MSQUARE Foundation. Metastar: Global blockchain integrated real estate information platform. Point to You: Global P2U Coin Free Mining and Payment Platform. Business Hub: Online and offline marketing sales platform. K-PAL: Global K-content expansion and overseas manpower supply platform.

MSQUARE זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MSQUAREההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMSQ את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MSQUAREאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMSQUARE לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MSQUAREתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MSQUARE (MSQ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MSQUARE (MSQ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MSQUARE.

בדוק את MSQUARE תחזית המחיר עכשיו‏!

MSQUARE (MSQ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MSQUARE (MSQ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MSQ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MSQUARE (MSQ)

מחפש איך לקנותMSQUARE? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MSQUAREב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MSQ למטבעות מקומיים

MSQUARE מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MSQUARE, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMSQUARE הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MSQUARE

כמה שווה MSQUARE (MSQ) היום?
החי MSQהמחיר ב USD הוא 12.741 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MSQ ל USD?
המחיר הנוכחי של MSQ ל USD הוא $ 12.741. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MSQUARE?
שווי השוק של MSQ הוא $ 76.32M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MSQ?
ההיצע במחזור של MSQ הוא 5.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MSQ?
‏‏MSQ השיג מחיר שיא (ATH) של 24.250265098224798 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MSQ?
MSQ ‏‏רשם מחירATL של 0.16930807804791836 USD.
מהו נפח המסחר של MSQ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MSQ הוא $ 68.25K USD.
האם MSQ יעלה השנה?
MSQ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MSQ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:46:56 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

