Mode Network (MODE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002187. במהלך 24 השעות האחרונות, MODE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002142 לבין שיא של $ 0.003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MODEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.11766770346399462, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000998987259358957.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MODE השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -6.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Mode Network (MODE) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Mode Network הוא $ 5.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 71.20K. ההיצע במחזור של MODE הוא 2.50B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.87M.
Mode Network (MODE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Mode Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
Mode Network שינוי מחיר היום
היום,MODE רשם שינוי של $ -0.00014282 (-6.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Mode Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000659 (-23.16%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Mode Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MODE ראה שינוי של $ -0.000023 (-1.05%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Mode Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001626 (-42.65%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution.
Mode Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMODE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Mode Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMode Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.