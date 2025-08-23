עוד על MODE

Mode Network סֵמֶל

Mode Network מְחִיר(MODE)

1 MODE ל USDמחיר חי:

-6.13%1D
USD
Mode Network (MODE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:45:54 (UTC+8)

Mode Network (MODE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
$ 0.003
$ 0.003$ 0.003
גבוה 24 שעות

+0.18%

-6.13%

+14.26%

+14.26%

Mode Network (MODE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002187. במהלך 24 השעות האחרונות, MODE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002142 לבין שיא של $ 0.003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MODEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.11766770346399462, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000998987259358957.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MODE השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -6.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mode Network (MODE) מידע שוק

No.1383

MODE

שווי השוק הנוכחי של Mode Network הוא $ 5.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 71.20K. ההיצע במחזור של MODE הוא 2.50B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.87M.

Mode Network (MODE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Mode Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00014282-6.13%
30 ימים$ -0.000659-23.16%
60 ימים$ -0.000023-1.05%
90 ימים$ -0.001626-42.65%
Mode Network שינוי מחיר היום

היום,MODE רשם שינוי של $ -0.00014282 (-6.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Mode Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000659 (-23.16%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Mode Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MODE ראה שינוי של $ -0.000023 (-1.05%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Mode Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001626 (-42.65%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Mode Network (MODE)?

בדוק את Mode Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMode Network (MODE)

Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution.

Mode Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Mode Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMODE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Mode Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMode Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Mode Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mode Network (MODE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mode Network (MODE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mode Network.

בדוק את Mode Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Mode Network (MODE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mode Network (MODE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MODE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Mode Network (MODE)

מחפש איך לקנותMode Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Mode Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MODE למטבעות מקומיים

1 Mode Network(MODE) ל VND
1 Mode Network(MODE) ל AUD
1 Mode Network(MODE) ל GBP
1 Mode Network(MODE) ל EUR
1 Mode Network(MODE) ל USD
1 Mode Network(MODE) ל MYR
1 Mode Network(MODE) ל TRY
1 Mode Network(MODE) ל JPY
1 Mode Network(MODE) ל ARS
1 Mode Network(MODE) ל RUB
1 Mode Network(MODE) ל INR
1 Mode Network(MODE) ל IDR
1 Mode Network(MODE) ל KRW
1 Mode Network(MODE) ל PHP
1 Mode Network(MODE) ל EGP
1 Mode Network(MODE) ל BRL
1 Mode Network(MODE) ל CAD
1 Mode Network(MODE) ל BDT
1 Mode Network(MODE) ל NGN
1 Mode Network(MODE) ל COP
1 Mode Network(MODE) ל ZAR
1 Mode Network(MODE) ל UAH
1 Mode Network(MODE) ל VES
1 Mode Network(MODE) ל CLP
1 Mode Network(MODE) ל PKR
1 Mode Network(MODE) ל KZT
1 Mode Network(MODE) ל THB
1 Mode Network(MODE) ל TWD
1 Mode Network(MODE) ל AED
1 Mode Network(MODE) ל CHF
1 Mode Network(MODE) ל HKD
1 Mode Network(MODE) ל AMD
1 Mode Network(MODE) ל MAD
1 Mode Network(MODE) ל MXN
1 Mode Network(MODE) ל SAR
1 Mode Network(MODE) ל PLN
1 Mode Network(MODE) ל RON
1 Mode Network(MODE) ל SEK
1 Mode Network(MODE) ל BGN
1 Mode Network(MODE) ל HUF
1 Mode Network(MODE) ל CZK
1 Mode Network(MODE) ל KWD
1 Mode Network(MODE) ל ILS
1 Mode Network(MODE) ל AOA
1 Mode Network(MODE) ל BHD
1 Mode Network(MODE) ל BMD
1 Mode Network(MODE) ל DKK
1 Mode Network(MODE) ל HNL
1 Mode Network(MODE) ל MUR
1 Mode Network(MODE) ל NAD
1 Mode Network(MODE) ל NOK
1 Mode Network(MODE) ל NZD
1 Mode Network(MODE) ל PAB
1 Mode Network(MODE) ל PGK
1 Mode Network(MODE) ל QAR
1 Mode Network(MODE) ל RSD
дин.0.21902805

Mode Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Mode Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMode Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Mode Network

כמה שווה Mode Network (MODE) היום?
החי MODEהמחיר ב USD הוא 0.002187 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MODE ל USD?
המחיר הנוכחי של MODE ל USD הוא $ 0.002187. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mode Network?
שווי השוק של MODE הוא $ 5.47M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MODE?
ההיצע במחזור של MODE הוא 2.50B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MODE?
‏‏MODE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.11766770346399462 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MODE?
MODE ‏‏רשם מחירATL של 0.000998987259358957 USD.
מהו נפח המסחר של MODE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MODE הוא $ 71.20K USD.
האם MODE יעלה השנה?
MODE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MODE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:45:54 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

