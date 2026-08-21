Fogo מחיר היום

מחיר Fogo (FOGO) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.009027, עם שינוי של 2.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FOGO ל ILS הוא ₪ 0.009027 לכל FOGO.

Fogo כרגע מדורג במקום #413 לפי שווי שוק של ₪ 34.66M, עם היצע במחזור של 3.84B FOGO. ב‑24 השעות האחרונות, FOGO סחר בין ₪ 0.008346 (נמוך) ל ₪ 0.009029 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.189152836836522858, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0314836218143348044.

ביצועים לטווח קצר, FOGO נע ב +0.93% בשעה האחרונה ו +4.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 62.91K.

Fogo (FOGO) מידע שוק

דירוג No.413 שווי שוק ₪ 34.66M₪ 34.66M ₪ 34.66M נפח (24 שעות) ₪ 62.91K₪ 62.91K ₪ 62.91K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 90.39M₪ 90.39M ₪ 90.39M אספקת מחזור 3.84B 3.84B 3.84B אספקה כוללת 10,013,456,737.43829103 10,013,456,737.43829103 10,013,456,737.43829103 בלוקצ'יין ציבורי FOGO

שווי השוק הנוכחי של Fogo הוא ₪ 34.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 62.91K. ההיצע במחזור של FOGO הוא 3.84B, עם היצע כולל של 10013456737.43829103. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 90.39M.