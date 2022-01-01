Mode Network (MODE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Mode Network (MODE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Mode Network (MODE) מידע Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution. אתר רשמי: https://www.mode.network/ מסמך לבן: https://docs.mode.network/ סייר בלוקים: https://explorer.mode.network/ קנה MODEעכשיו!

Mode Network (MODE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Mode Network (MODE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.77M $ 4.77M $ 4.77M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B FDV (שווי מדולל מלא): $ 19.08M $ 19.08M $ 19.08M שיא כל הזמנים: $ 0.206 $ 0.206 $ 0.206 שפל כל הזמנים: $ 0.000998987259358957 $ 0.000998987259358957 $ 0.000998987259358957 מחיר נוכחי: $ 0.001908 $ 0.001908 $ 0.001908 למידע נוסף על Mode Network (MODE) מחיר

Mode Network (MODE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Mode Network (MODE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MODE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MODEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MODEטוקניומיקה, חקרו אתMODEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MODE מעוניין להוסיף את Mode Network (MODE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MODE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MODE ב-MEXC עכשיו!

Mode Network (MODE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MODEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MODE עכשיו את היסטוריית המחירים!

MODE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MODE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MODE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MODEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

