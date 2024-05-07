MODE

Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution.

שֵׁםMODE

דירוגNo.1463

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.07%

אספקת מחזור2,500,000,009

מקסימום היצע0

אספקה כוללת10,000,000,000

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.11766770346399462,2024-05-07

המחיר הנמוך ביותר0.000998987259358957,2024-05-07

בלוקצ'יין ציבוריMODE

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_source

