Melon מחיר היום

מחיר Melon (MLN) בזמן אמת היום הוא ₪ 1.492, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MLN ל ILS הוא ₪ 1.492 לכל MLN.

Melon כרגע מדורג במקום #1217 לפי שווי שוק של ₪ 4.89M, עם היצע במחזור של 3.28M MLN. ב‑24 השעות האחרונות, MLN סחר בין ₪ 1.434 (נמוך) ל ₪ 1.541 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 788.531439208984448, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 3.89021692309118884.

ביצועים לטווח קצר, MLN נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו +2.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 55.31K.

Melon (MLN) מידע שוק

דירוג No.1217 שווי שוק ₪ 4.89M₪ 4.89M ₪ 4.89M נפח (24 שעות) ₪ 55.31K₪ 55.31K ₪ 55.31K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 4.89M₪ 4.89M ₪ 4.89M אספקת מחזור 3.28M 3.28M 3.28M מקסימום היצע ---- -- אספקה כוללת 3,276,927.38433402 3,276,927.38433402 3,276,927.38433402 תאריך הנפקה 2020-07-03 00:00:00 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Melon הוא ₪ 4.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 55.31K. ההיצע במחזור של MLN הוא 3.28M, עם היצע כולל של 3276927.38433402. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 4.89M.