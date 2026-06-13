mini מחיר היום

מחיר mini (MINI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00096768, עם שינוי של 5.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MINI ל USD הוא $ 0.00096768 לכל MINI.

mini כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 847,482, עם היצע במחזור של 875.78M MINI. ב‑24 השעות האחרונות, MINI סחר בין $ 0.0009129 (נמוך) ל $ 0.00102201 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.096963, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0009129.

ביצועים לטווח קצר, MINI נע ב -0.45% בשעה האחרונה ו -6.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 134.84K.

mini (MINI) מידע שוק

שווי שוק $ 847.48K$ 847.48K $ 847.48K נפח (24 שעות) $ 134.84K$ 134.84K $ 134.84K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 847.48K$ 847.48K $ 847.48K אספקת מחזור 875.78M 875.78M 875.78M אספקה כוללת 875,783,833.837775 875,783,833.837775 875,783,833.837775

שווי השוק הנוכחי של mini הוא $ 847.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 134.84K. ההיצע במחזור של MINI הוא 875.78M, עם היצע כולל של 875783833.837775. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 847.48K.