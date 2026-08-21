Checkmate מחיר היום

מחיר Checkmate (CHECK) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.013017, עם שינוי של 1.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHECK ל ILS הוא ₪ 0.013017 לכל CHECK.

Checkmate כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- CHECK. ב‑24 השעות האחרונות, CHECK סחר בין ₪ 0.013 (נמוך) ל ₪ 0.013373 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, CHECK נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו -3.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 53.12K.

Checkmate (CHECK) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 53.12K₪ 53.12K ₪ 53.12K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 13.02M₪ 13.02M ₪ 13.02M אספקת מחזור ---- -- מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Checkmate הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 53.12K. ההיצע במחזור של CHECK הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 13.02M.