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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Mina Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Mina Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Mina Protocol (MINA) ניתוח טכני היום

Mina Protocol (MINA) ניתוח טכני היום

דף Mina Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MINA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Mina Protocol למטה.

Mina Protocol (MINA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.04664--+15.84%-0.60%-18.37%
למידע נוסף על Mina Protocol מחיר

Mina Protocol אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Mina Protocol במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 17
נייטרלי 3
קנה 6
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 13נייטרלי 1קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 2קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.04661
0.0466
R2
0.0466
0.04659
R1
0.04659
0.04659
PP
0.04658
0.04658
S1
0.04657
0.04657
S2
0.04656
0.04657
S3
0.04655
0.04656

Mina Protocol אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.50M
$4.39 M
$4.89 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.16 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.15 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.28 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.28 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Mina Protocol זרימת הון

זרימת נטו פנימהMINAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.05 M0.05
2026-08-20$0.16 M0.04
2026-08-19$0.02 M0.04
2026-08-18$0.03 M0.04
2026-08-17$0.01 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Mina Protocol (MINA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Mina Protocol מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTMINA
$0.04666
$0.04666$0.04666
+4.33%
6.02M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

MINA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MINA
MINA
USD
USD

1 MINA = 0.04664 USD

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