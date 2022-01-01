Mina Protocol (MINA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Mina Protocol (MINA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Mina Protocol (MINA) מידע Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network. אתר רשמי: https://minaprotocol.com/ מסמך לבן: https://minaprotocol.com/docs סייר בלוקים: https://minaexplorer.com/ קנה MINAעכשיו!

Mina Protocol (MINA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Mina Protocol (MINA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 222.59M $ 222.59M $ 222.59M ההיצע הכולל: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B אספקה במחזור: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B FDV (שווי מדולל מלא): $ 222.59M $ 222.59M $ 222.59M שיא כל הזמנים: $ 12.013 $ 12.013 $ 12.013 שפל כל הזמנים: $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 מחיר נוכחי: $ 0.1782 $ 0.1782 $ 0.1782 למידע נוסף על Mina Protocol (MINA) מחיר

Mina Protocol (MINA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Mina Protocol (MINA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MINA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MINAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MINAטוקניומיקה, חקרו אתMINAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MINA מעוניין להוסיף את Mina Protocol (MINA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MINA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MINA ב-MEXC עכשיו!

Mina Protocol (MINA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MINAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MINA עכשיו את היסטוריית המחירים!

MINA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MINA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MINA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MINAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

