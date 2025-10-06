Mia Ko מחיר היום

מחיר Mia Ko (MIA) בזמן אמת היום הוא $ 0.002785, עם שינוי של 6.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MIA ל USD הוא $ 0.002785 לכל MIA.

Mia Ko כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- MIA. ב‑24 השעות האחרונות, MIA סחר בין $ 0.0026 (נמוך) ל $ 0.003676 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, MIA נע ב +0.46% בשעה האחרונה ו -32.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 53.99K.

Mia Ko (MIA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 53.99K$ 53.99K $ 53.99K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Mia Ko הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.99K. ההיצע במחזור של MIA הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.