Mia Ko מְחִיר(MIA)
מחיר Mia Ko (MIA) בזמן אמת היום הוא $ 0.002785, עם שינוי של 6.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MIA ל USD הוא $ 0.002785 לכל MIA.
Mia Ko כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- MIA. ב‑24 השעות האחרונות, MIA סחר בין $ 0.0026 (נמוך) ל $ 0.003676 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.
ביצועים לטווח קצר, MIA נע ב +0.46% בשעה האחרונה ו -32.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 53.99K.
שווי השוק הנוכחי של Mia Ko הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.99K. ההיצע במחזור של MIA הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.
עקוב אחר שינויי המחירים של Mia Koהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00019776
|-6.63%
|30 ימים
|$ +0.001785
|+178.50%
|60 ימים
|$ +0.001785
|+178.50%
|90 ימים
|$ +0.001785
|+178.50%
היום,MIA רשם שינוי של $ -0.00019776 (-6.63%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.001785 (+178.50%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MIA ראה שינוי של $ +0.001785 (+178.50%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.001785 (+178.50%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Mia Ko (MIA)?
בדוק את Mia Ko עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.
בשנת 2040, המחיר של Mia Ko עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.
מוכן להתחיל עם Mia Ko? קניית MIA מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Mia Ko. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Mia Ko (MIA) מסע הקנייה שלך.
החזקת Mia Ko מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך
קנייה של Mia Ko (MIA) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.
Mia is an emotion-driven AI VTuber built on the xAI API, centered around a personified character with memory and voice interaction, and positioned as a meme token that rides the trend of human-like AI narratives.
למובן מעמיק יותר של Mia Ko, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:
סְכוּם
1 MIA = 0.002785 USD