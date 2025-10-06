ExchangeDEX+
מחיר Mia Ko בזמן אמת היום הוא 0.002785 USD.MIA שווי השוק הוא -- USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר MIA ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

$0.002785
-6.63%1D
Mia Ko (MIA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-01-23 14:51:59 (UTC+8)

Mia Ko מחיר היום

מחיר Mia Ko (MIA) בזמן אמת היום הוא $ 0.002785, עם שינוי של 6.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MIA ל USD הוא $ 0.002785 לכל MIA.

Mia Ko כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- MIA. ב‑24 השעות האחרונות, MIA סחר בין $ 0.0026 (נמוך) ל $ 0.003676 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, MIA נע ב +0.46% בשעה האחרונה ו -32.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 53.99K.

Mia Ko (MIA) מידע שוק

$ 53.99K
$ 0.00
SOL

שווי השוק הנוכחי של Mia Ko הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.99K. ההיצע במחזור של MIA הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

Mia Ko היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0026
24 שעות נמוך
$ 0.003676
גבוה 24 שעות

$ 0.0026
$ 0.003676
+0.46%

-6.63%

-32.05%

-32.05%

Mia Ko (MIA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Mia Koהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00019776-6.63%
30 ימים$ +0.001785+178.50%
60 ימים$ +0.001785+178.50%
90 ימים$ +0.001785+178.50%
Mia Ko שינוי מחיר היום

היום,MIA רשם שינוי של $ -0.00019776 (-6.63%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Mia Ko שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.001785 (+178.50%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Mia Ko שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MIA ראה שינוי של $ +0.001785 (+178.50%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Mia Ko שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.001785 (+178.50%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Mia Ko (MIA)?

בדוק את Mia Ko עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Mia Ko

Mia Ko (MIA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MIA הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Mia Ko (MIA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Mia Ko עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Mia Ko תגיע ב 2026–2027? בקר בדף MIA תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Mia Ko תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב Mia Ko

מוכן להתחיל עם Mia Ko? קניית MIA מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Mia Ko. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Mia Ko (MIA) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וMia Koיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Mia Ko (MIA) מדריך

מה אפשר לעשות עם Mia Ko

החזקת Mia Ko מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

  • חקור את שוק הספוט של MEXC

    חקור את שוק הספוט של MEXC

    סחור ביותר מ 2,800 טוקנים עם עמלות נמוכות במיוחד.

    מסחר בחוזים עתידיים

    מסחר בחוזים עתידיים

    סחור במינוף של עד 500x ונזילות עמוקה.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    הימר על טוקנים וקבל איירדרופים מדהימים.

    טרום-מסחר של MEXC

    טרום-מסחר של MEXC

    קנה ומכור טוקנים חדשים לפני שהם נרשמים רשמית.

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של Mia Ko (MIA) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
--
--
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
--
--
בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהMia Ko (MIA)

Mia is an emotion-driven AI VTuber built on the xAI API, centered around a personified character with memory and voice interaction, and positioned as a meme token that rides the trend of human-like AI narratives.

Mia Ko מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Mia Ko, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Mia Ko

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-01-23 14:51:59 (UTC+8)

Mia Ko (MIA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
01-22 19:16:51עדכוני תעשייה
אופציות קריפטו בשווי של למעלה מ-2.1 מiliארד דולר פוקעות מחר, נקודת הכאב המקסימלית של BTC ב-92,000$
01-22 13:05:02עדכוני תעשייה
קרנות ETF ספוט של Ethereum בארה"ב רשמו אתמול יציאות נטו של 287 מיליון דולר, מה שמסמן יומיים רצופים של מסחר עם יציאות נטו
01-22 12:06:30עדכוני תעשייה
רגשות ההפקדה של ביטקוין מתגברים, עם זרימה נטו של 7,111.20 BTC ל-CEX ב-24 השעות האחרונות
01-20 22:09:49עדכוני תעשייה
זהב ספוט זינק בטווח הקצר, פרץ את רף $4,740/oz, והגיע לשיא חדש
01-20 13:14:57עדכוני תעשייה
הערות טראמפ על מכסי האיחוד האירופי, הזהב שובר שיא חדש לכל הזמנים, Bitcoin יורד לזמן קצר
01-19 16:31:41עדכוני תעשייה
מגזר הפרטיות רואה עלייה שרשרתית, DUSK זינק מעל 120% ביום אחד

Mia Ko חדשות חמות

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

October 6, 2025
עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

October 6, 2025
אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

October 5, 2025
הצג עוד

גלה עוד על Mia Ko

MIA USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב MIA עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של MIA USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב Mia Ko (MIA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Mia Ko מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTMIA
$0.002785
-6.47%
0.00% (USDT)

