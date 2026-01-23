Mia Ko (MIA) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Mia Ko % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.00283 $0.00283 $0.00283 -5.12% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Mia Ko תחזית מחיר לשנת 2026–2050 (USD) Mia Ko (MIA) תחזית מחיר עבור 2026 (השנה) בהתבסס על התחזית שלך, Mia Ko עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.00283 ב 2026. Mia Ko (MIA) תחזית מחיר עבור 2027 (השנה הבאה) בהתבסס על התחזית שלך, Mia Ko עשוי לראות צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002971 ב 2027. Mia Ko (MIA) תחזית מחיר עבור 2028 (בעוד שנתיים) על פי מודל תחזית המחיר, MIA צפוי להגיע ל $ 0.003120 ב 2028, המייצג 10.25% שיעור צמיחה. Mia Ko (MIA) תחזית מחיר עבור 2029 (בעוד שלוש שנים) על פי מודל תחזית המחיר, MIA צפוי להגיע ל $ 0.003276 ב 2029, המייצג 15.76% שיעור צמיחה. Mia Ko (MIA) תחזית מחיר עבור 2030 (בעוד ארבע שנים) על פי מודל תחזית המחיר שלעיל, מחיר היעד של MIA ב 2030 הוא $ 0.003439, עם שיעור צמיחה משוער של 21.55%. Mia Ko (MIA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים) בשנת 2040, המחיר של Mia Ko עשוי לראות צמיחה של 97.99%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.005603. Mia Ko (MIA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 24 שנים) בשנת 2050, המחיר של Mia Ko עשוי לראות צמיחה של 222.51%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.009127. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2026 $ 0.00283 0.00%

2027 $ 0.002971 5.00%

2028 $ 0.003120 10.25%

2029 $ 0.003276 15.76%

2030 $ 0.003439 21.55%

2031 $ 0.003611 27.63%

2032 $ 0.003792 34.01%

2033 $ 0.003982 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2034 $ 0.004181 47.75%

2035 $ 0.004390 55.13%

2036 $ 0.004609 62.89%

2037 $ 0.004840 71.03%

2038 $ 0.005082 79.59%

2039 $ 0.005336 88.56%

2040 $ 0.005603 97.99%

2050 $ 0.009127 222.51% לטווח קצר Mia Ko תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה January 23, 2026(הַיוֹם) $ 0.00283 0.00%

January 24, 2026(מחר) $ 0.002830 0.01%

January 30, 2026(השבוע) $ 0.002832 0.10%

February 22, 2026(30 ימים) $ 0.002841 0.41% Mia Ko (MIA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMIAב January 23, 2026(הַיוֹם) , הוא $0.00283 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Mia Ko (MIA) תחזית מחירים למחר עבור January 24, 2026(מחר), תחזית המחירים עבורMIA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.002830 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Mia Ko (MIA) תחזית מחירים להשבוע לפיJanuary 30, 2026(השבוע) , תחזית המחיר עבורMIA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.002832 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Mia Ko (MIA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMIA הוא $0.002841 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Mia Ko מחיר נוכחי $ 0.00283$ 0.00283 $ 0.00283 שינוי מחיר (24 שעות) -5.12% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 54.54K$ 54.54K $ 54.54K נפח (24 שעות) -- המחיר MIA העדכני הוא $ 0.00283. יש לו שינוי של -5.12% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 54.54Kב 24 שעות. בנוסף, MIA יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה MIA במחיר חי

איך לקנות Mia Ko (MIA) מנסה לקנות MIA? כעת ניתן לרכוש MIA באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Mia Ko ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות MIA עכשיו

Mia Ko מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMia Koדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMia Ko הוא 0.002831USD. היצע במחזור של Mia Ko(MIA) הוא 0.00 MIA , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.07% $ -0.000236 $ 0.003676 $ 0.0026

7 ימים -0.18% $ -0.000641 $ 0.004573 $ 0.001853

30 ימים 1.83% $ 0.00183 $ 0.007025 $ 0.001 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Mia Ko הראה תנועת מחירים של $-0.000236 , המשקפת -0.07% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Mia Ko נסחר בשיא של $0.004573 ושפל של $0.001853 . נרשם שינוי במחיר של -0.18% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMIA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Mia Ko חווה 1.83% שינוי, המשקף בערך $0.00183 לערכו. זה מצביע על כך ש MIA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Mia Ko המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה MIA בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Mia Ko (MIA) מודול חיזוי מחיר עובד? Mia Ko מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MIAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMia Ko לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MIA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Mia Ko. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMIA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMIA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Mia Ko.

מדוע MIA חיזוי מחירים חשוב?

MIA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם MIA כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, MIA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של MIA בחודש הבא? על פי Mia Ko (MIA) כלי תחזית המחירים, המחיר MIA הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 MIA ב 2027? המחיר הנוכחי של 1 Mia Ko (MIA) הוא $0.00283 . בהתבסס על מודל התחזית שלעיל, MIA צפוי לעלות ב 0.00% , ולהגיע ל -- ב 2027. מהו המחיר החזוי של MIA ב 2028? Mia Ko (MIA) צפוי שיצמח בשיעור 0.00% שנתי של ויגיע למחיר של -- ל MIA עד 2028. מהו מחיר היעד המשוער של MIA ב 2029? בהתבסס על קלט תחזית המחיר שלך, Mia Ko (MIA) צפוי לצמוח ב 0.00% , עם מחיר יעד משוער של -- ב 2029. מהו מחיר היעד המשוער של MIA ב 2030? בהתבסס על קלט תחזית המחיר שלך, Mia Ko (MIA) צפוי לצמוח ב 0.00% , עם מחיר יעד משוער של -- ב 2030. מהי MIA תחזית המחיר בשנת 2040? Mia Ko (MIA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MIA עד שנת 2040.