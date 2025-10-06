Meta Platforms מחיר היום

מחיר Meta Platforms (METAON) בזמן אמת היום הוא $ 597.82, עם שינוי של 1.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ METAON ל USD הוא $ 597.82 לכל METAON.

Meta Platforms כרגע מדורג במקום #1778 לפי שווי שוק של $ 1.83M, עם היצע במחזור של 3.07K METAON. ב‑24 השעות האחרונות, METAON סחר בין $ 594.9 (נמוך) ל $ 613.81 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 783.5142352704004, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 595.0840067267462.

ביצועים לטווח קצר, METAON נע ב +0.08% בשעה האחרונה ו -5.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 58.58K.

Meta Platforms (METAON) מידע שוק

דירוג No.1778 שווי שוק $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M נפח (24 שעות) $ 58.58K$ 58.58K $ 58.58K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M אספקת מחזור 3.07K 3.07K 3.07K אספקה כוללת 3,066.49859445 3,066.49859445 3,066.49859445 בלוקצ'יין ציבורי ETH

