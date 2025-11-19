Meta Platforms (METAON) תחזית מחיר (USD)

קבל Meta Platforms תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה METAON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

Meta Platforms תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Meta Platforms (METAON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)
על פי התחזית שלך, Meta Platforms ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 593.05 בשנת 2025.

Meta Platforms (METAON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)
על פי התחזית שלך, Meta Platforms ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 622.7025 בשנת 2026.

Meta Platforms (METAON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)
על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של METAON הוא $ 653.8376 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Meta Platforms (METAON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של METAON הוא $ 686.5295 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Meta Platforms (METAON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של METAON הוא $ 720.8559 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Meta Platforms (METAON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של METAON הוא $ 756.8987 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Meta Platforms (METAON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)
בשנת 2040, המחיר של Meta Platforms עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,232.9083.

Meta Platforms (METAON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)
בשנת 2050, המחיר של Meta Platforms עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2,008.2777.

2026 $ 622.7025 5.00%

2027 $ 653.8376 10.25%

2028 $ 686.5295 15.76%

2029 $ 720.8559 21.55%

2030 $ 756.8987 27.63%

2031 $ 794.7437 34.01%

2032 $ 834.4809 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 876.2049 47.75%

2034 $ 920.0151 55.13%

2035 $ 966.0159 62.89%

2036 $ 1,014.3167 71.03%

2037 $ 1,065.0325 79.59%

2038 $ 1,118.2842 88.56%

2039 $ 1,174.1984 97.99%

2040 $ 1,232.9083 107.89% הצג עוד לטווח קצר Meta Platforms תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 593.05 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 593.1312 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 593.6186 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 595.4871 0.41% Meta Platforms (METAON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMETAONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $593.05 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Meta Platforms (METAON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMETAON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $593.1312 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Meta Platforms (METAON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMETAON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $593.6186 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Meta Platforms (METAON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMETAON הוא $595.4871 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Meta Platforms מחיר נוכחי $ 593.05$ 593.05 $ 593.05 שינוי מחיר (24 שעות) +0.84% שווי שוק $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M אספקת מחזור 3.07K 3.07K 3.07K נפח (24 שעות) $ 58.01K$ 58.01K $ 58.01K נפח (24 שעות) -- המחיר METAON העדכני הוא $ 593.05. יש לו שינוי של +0.84% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 58.01Kב 24 שעות. בנוסף, METAON יש כמות במעגל של 3.07K ושווי שוק כולל של $ 1.82M. צפה METAON במחיר חי

Meta Platforms מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMeta Platformsדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMeta Platforms הוא 593.42USD. היצע במחזור של Meta Platforms(METAON) הוא 0.00 METAON , מה שמעניק לו שווי שוק של $1.82M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.02% $ -14.6100 $ 608.94 $ 585.34

7 ימים -0.04% $ -29.8799 $ 631.3 $ 585.34

30 ימים -0.17% $ -125.4799 $ 759.99 $ 585.34 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Meta Platforms הראה תנועת מחירים של $-14.6100 , המשקפת -0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Meta Platforms נסחר בשיא של $631.3 ושפל של $585.34 . נרשם שינוי במחיר של -0.04% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMETAON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Meta Platforms חווה -0.17% שינוי, המשקף בערך $-125.4799 לערכו. זה מצביע על כך ש METAON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Meta Platforms המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה METAON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Meta Platforms (METAON) מודול חיזוי מחיר עובד? Meta Platforms מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של METAONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMeta Platforms לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של METAON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Meta Platforms. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMETAON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMETAON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Meta Platforms.

מדוע METAON חיזוי מחירים חשוב?

METAON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

