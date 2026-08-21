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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Flamengo Fan Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Flamengo Fan Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Flamengo Fan Token (MENGO) ניתוח טכני היום

Flamengo Fan Token (MENGO) ניתוח טכני היום

דף Flamengo Fan Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MENGO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Flamengo Fan Token למטה.

Flamengo Fan Token (MENGO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.01816---9.25%-10.28%-47.31%
למידע נוסף על Flamengo Fan Token מחיר

Flamengo Fan Token זרימת הון

זרימת נטו פנימהMENGOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.02
2026-08-20$0.00 M0.02
2026-08-19$0.00 M0.02
2026-08-18$0.00 M0.02
2026-08-17$0.00 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTMENGO
$0.01816
$0.01816$0.01816
+1.16%
3.14M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

MENGO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MENGO
MENGO
USD
USD

1 MENGO = 0.01816 USD

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