Flamengo Fan Token (MENGO) ניתוח טכני היום דף Flamengo Fan Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MENGO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Flamengo Fan Token למטה. הירשם

Flamengo Fan Token (MENGO) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.01816 -- -9.25% -10.28% -47.31%

Flamengo Fan Token זרימת הון זרימת נטו פנימה MENGOUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.02 2026-08-20 $0.00 M 0.02 2026-08-19 $0.00 M 0.02 2026-08-18 $0.00 M 0.02 2026-08-17 $0.00 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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