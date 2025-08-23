עוד על MENGO

Flamengo Fan Token סֵמֶל

Flamengo Fan Token מְחִיר(MENGO)

Flamengo Fan Token (MENGO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:54:40 (UTC+8)

Flamengo Fan Token (MENGO) מידע על מחיר (USD)

Flamengo Fan Token (MENGO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.12814. במהלך 24 השעות האחרונות, MENGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.12544 לבין שיא של $ 0.13044, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MENGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.032450914997048, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MENGO השתנה ב +1.40% במהלך השעה האחרונה, -1.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Flamengo Fan Token (MENGO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Flamengo Fan Token הוא $ 1.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 81.39K. ההיצע במחזור של MENGO הוא 12.60M, עם היצע כולל של 30000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.84M.

Flamengo Fan Token (MENGO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Flamengo Fan Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0022691-1.73%
30 ימים$ +0.01728+15.58%
60 ימים$ +0.0211+19.71%
90 ימים$ -0.02585-16.79%
Flamengo Fan Token שינוי מחיר היום

היום,MENGO רשם שינוי של $ -0.0022691 (-1.73%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Flamengo Fan Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.01728 (+15.58%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Flamengo Fan Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MENGO ראה שינוי של $ +0.0211 (+19.71%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Flamengo Fan Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02585 (-16.79%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Flamengo Fan Token (MENGO)?

בדוק את Flamengo Fan Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהFlamengo Fan Token (MENGO)

Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant.

Flamengo Fan Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Flamengo Fan Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMENGO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Flamengo Fan Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךFlamengo Fan Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Flamengo Fan Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Flamengo Fan Token (MENGO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Flamengo Fan Token (MENGO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Flamengo Fan Token.

בדוק את Flamengo Fan Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Flamengo Fan Token (MENGO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Flamengo Fan Token (MENGO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MENGO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Flamengo Fan Token (MENGO)

מחפש איך לקנותFlamengo Fan Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Flamengo Fan Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MENGO למטבעות מקומיים

Flamengo Fan Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Flamengo Fan Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרFlamengo Fan Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Flamengo Fan Token

כמה שווה Flamengo Fan Token (MENGO) היום?
החי MENGOהמחיר ב USD הוא 0.12814 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MENGO ל USD?
המחיר הנוכחי של MENGO ל USD הוא $ 0.12814. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Flamengo Fan Token?
שווי השוק של MENGO הוא $ 1.61M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MENGO?
ההיצע במחזור של MENGO הוא 12.60M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MENGO?
‏‏MENGO השיג מחיר שיא (ATH) של 4.032450914997048 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MENGO?
MENGO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MENGO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MENGO הוא $ 81.39K USD.
האם MENGO יעלה השנה?
MENGO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MENGO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:54:40 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

