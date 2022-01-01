Flamengo Fan Token (MENGO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Flamengo Fan Token (MENGO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Flamengo Fan Token (MENGO) מידע Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant. אתר רשמי: https://socios.com סייר בלוקים: https://chiliscan.com/token/0xD1723Eb9e7C6eE7c7e2d421B2758dc0f2166eDDc קנה MENGOעכשיו!

Flamengo Fan Token (MENGO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Flamengo Fan Token (MENGO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M ההיצע הכולל: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M אספקה במחזור: $ 12.60M $ 12.60M $ 12.60M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.85M $ 3.85M $ 3.85M שיא כל הזמנים: $ 2.455 $ 2.455 $ 2.455 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.12818 $ 0.12818 $ 0.12818 למידע נוסף על Flamengo Fan Token (MENGO) מחיר

Flamengo Fan Token (MENGO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Flamengo Fan Token (MENGO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MENGO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MENGOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MENGOטוקניומיקה, חקרו אתMENGOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

